​El renovat mercat de Sant Antoni de Barcelona supera el milió de visitants en un mes

El mercat de Sant Antoni de Barcelona compleix aquest dissabte el primer mes des de la reobertura a l'edifici històric . El regidor de Mercats, Agustí Colom, ha afirmat aquest divendres que el complex ha rebut 1.008.376 visitants entre el 23 de maig i aquest dimecres, i ha subratllat que els paradistes manifesten que "les vendes estan funcionant" i que són superiors a quan estaven a les carpes provisionals.L'emblemàtic edifici acull tres mercats en un: el de productes frescos, els encants –roba i parament de la llar- i el dominical del llibre. Colom ha explicat que l'assistència al mercat s'ha "consolidat", o sigui que les visites s'han estabilitzat, segons les dades del consistori, en al voltant de 20.000 diàries entre dilluns i dijous, prop de 30.000 els divendres, 35.000 els dissabtes i més de 20.000 els diumenges, quan només obre el mercat del llibre.Una de les principals preocupacions que havien expressat veïns de Sant Antoni i el mateix govern d'Ada Colau és que el mercat es convertís en una nova atracció turística com ho és el de la Boqueria . "De moment no està passant", assegurat Colom, i ha reivindicat que el principal instrument que es disposa per evitar-ho és que "funcioni com a punt de venda de veïns". També ha indicat que els escuts de l'edifici es tornaran a pintar amb els colors de Barcelona.

