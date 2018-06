​Colau reclama al Govern i l'Estat una solució «estructural» per al top manta

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha reunit aquest divendres a l'Ajuntament amb la Plataforma d'Afectats pel Top Manta, que agrupa una quarantena d'entitats de comerciants, després que fa uns dies la plataforma presentés un requeriment al consistori per exigir solucions a la venda ambulant irregular , el pas previ a recórrer als jutjats. Colau els ha garantit que aquesta activitat no està permesa i els ha promès que aquest estiu s'intensificaran els operatius policials, però també ha reclamat a la Generalitat i l'Estat que s'impliquin per trobar solucions "estructurals".En concret, l'alcaldessa ha tornat a demanar a la Generalitat més hores extra dels Mossos i que, com s'havia compromès, creï plans d'ocupació perquè els manters deixin el carrer. L'Ajuntament ha aconseguit que 130 venedors passin a fer una activitat legal, ha detallat Colau, i ha agregat que els comerciants poden accedir a ajudes de fins a 12.000 euros si els contracten un any. Al nou govern espanyol li ha exigit que els manters puguin tenir un permís de treball temporal perquè puguin realitzar un treball legal . Aquests punts s'incorporaran a una declaració institucional que Colau vol que s'acordi en el pròxim ple.Per part dels comerciants, el portaveu de la plataforma, Fermín Villar, ha indicat que el resultat de la trobada està "força bé" i que la predisposició és bona, però que per valorar-ho caldrà esperar a veure com es comença "a recuperar l'espai públic per tothom". Villar ha subratllat que han reclamat al govern de Colau "compliment normatiu" com se'ls exigeix als botiguers, i ha reiterat que moltes persones s'han afegit a exercir la venda ambulant irregular "perquè han vist que la situació ho permetia". Hi ha "uns pocs centenars" de manters, segons Colau.Per a l'alcaldessa el top manta és "un fenomen complex" que afecta molts municipis europeus, i en el cas de la capital catalana ha assegurat que "no es permet cap tipus de venda il·legal i cap espai d'impunitat". La resposta policial es concreta en dos operatius com a mínim cada setmana, i aquest estiu s'intensificaran les actuacions conjuntes de la Guàrdia Urbana amb els Mossos i la Policia Portuària. Ha recordat que la Urbana incorporarà 117 agents aquest juliol, la majoria dels quals es destinaran a Ciutat Vella per afrontar els narcopisos i el top manta.Colau considera que no n'hi ha prou, i ha insistit en el fet que calen més Mossos, perquè fa anys que no n'arriben de nous a Barcelona, segons ha asseverat. El Govern li ha indicat que a curt termini no n'arribaran, i l'alcaldessa ha demanat un increment d'hores extra, i espera que aquest "compromís" es concreti en els pròxims dies. Més enllà de l'àmbit policial, ha reiterat que cal abordar una solució estructural per evitar seguir "jugant al gat i a la rata pels carrers de Barcelona". La petició dels permisos de treball temporal la traslladarà en una reunió que demanarà a la nova delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera.

