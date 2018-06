L'Audiència de Madrid aixeca el segrest del llibre «Fariña»

La Audiencia Provincial de Madrid estima nuestro recurso de apelación y levanta el secuestro de Fariña.

Muchas gracias a todos los que nos habéis apoyado estos meses.

Abrazos y besos para @NachoCarretero @arturgalocha @libreriasmadrid @udllibros y tanta gente buena.

Seguimos. — Libros del K.O. (@librosdelko) 22 de juny de 2018

El llibre Fariña es podrà tornar a vendre arreu de l'Estat. L'Audiència Provincial de Madrid ha dictat un auto en el qual revoca la resolució del jutjat d’Instrucció número 7 de Collado Villalba de segrestar l'obra com a mesura cautelar davant la demanada presentada per l’exalcalde d’O Grove, Alfredo Bea Gondar.En la resolució, la sala estima el recurs d’apel·lació presentat per l’autor del llibre, el periodista Nacho Carretero, i l’editorial Libros del K.O., per la qual deixa “sense efecte” les mesures cautelars adoptades. L’exalcalde demanava que es retirés el seu nom del llibre i que se li paguessin 500.000 euros per suposada vulneració del dreta a l’honor.L'editorial ha celebrat la decisió al seu compte de Twitter.Des del passat mes de març, el llibre va ser "segrestat" i es va convertir en un símbol en la dinàmica de repressió de la llibertat d'expressió en què havia entrat l'Estat, juntament amb les sentències a Valtònyc i Pablo Hasél.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)