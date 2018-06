Cunillera s'estrena com a delegada prometent diàleg «entre la Constitució i la legalitat»

Teresa Cunillera ha pres avui possessió del càrrec de delegada del govern espanyol a Catalunya, substituint Enric Millo. Cunillera ha fet una intervenció en què s'ha compromès a treballar en la línia de l'executiu de Pedro Sánchez "d'obrir una nova etapa en les relacions polítiques, especialment en el context català". La dirigent socialista, una històrica del PSC de Lleida, ha repetit en diverses ocasions la paraula "diàleg", tot deixant clar que, "com no pot ser d'altra manera", es mouria sempre entre "la Constitució i la legalitat", com a marcs delimitadors de la seva voluntat d'arribar a acords.Cunillera s'ha referit al conflicte polític de manera implícita, fent una crida a mirar cap al futur "amb la voluntat de no reincidir en escenaris de divisió i desconfiança". Ha assegurat que el nou govern de Sánchez suposa "una finestra d'oportunitat" i que s'està davant d'"un moment molt important per Catalunya i per Espanya".L'alcaldessa, Ada Colau, ha estat present en l'acte. La representació de la Generalitat en la presa de possessió ha estat modesta. Ha representat el Govern Torra el secretari d'Acció Exterior i Relacions Institucionals, Aleix Villatoro, tot una declaració d'intencions.S'ha criticat sovint el sobiranisme dient que viu en el seu bucle. Però la Casa Montaner, que allotja la delegació del govern espanyol, una joia modernista però poc funcional per a actes de gran format, és tot ell un bucle, en què es mouen les altes instàncies de l'Estat a Catalunya. La sala atapeïda, amb molts militars d'uniforme rigorós, polítics jubilats o en espera de nova destinació.Enric Millo ha passat avui la torxa a Teresa Cunillera i l'unionisme s'ha aplegat, una altra vegada, entorn la nova representant de l'executiu espanyol. Però tot ha estat diferent. Fa només un any i mig que Millo va assumir el mateix càrrec, però sembla que hagi passat molt més temps. Si es compara l'acte d'avui amb el que va protagonitzar Millo en el seu dia, el novembre del 2016, es detecten moltes diferències . Va ser l'aleshores vicepresidenta, Sánez de Santamaría, qui va ser testimoni de l'arribada de Millo. Avui, cap membre de l'executiu espanyol hi era. Entre els assistents, l'exdirigent d'UDC Josep Antoni Duran i Lleida, i l'exprimer secretari del PSC Pere Navarro, han estat dels primers. Poc després ha arribat el president de la Cambra, Miquel Valls, i el vicepresident de Conserves Dani i exdiputat Josep Sánchez Llibre. També el president de l'Ecuestre, Alfonso Maristany. La tercera via aixeca el cap.Hi havia membres de l'unionisme més dur, com José Domingo, però predominaven històrics del PSC per damunt de representants de les entitats unionistes. A banda de Miquel Iceta, s'hi ha pogut veure Jaume Collboni, content de no haver-se trobat tractors tot venint, al costat del tarragoní Xavier Sabaté, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, i l'exalcalde Antoni Siurana. "Que ranci és tot això", comentava un dels presents.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)