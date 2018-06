Quan i on veure els Jocs Mediterranis sense sortir de casa

Diferents monitors a la sala de realizació de TAC12 i la Xarxa, ubicada a l'Anella Mediterrània Foto: Jonathan Oca

Del 22 de junio al 1 de julio, sigue con @teledeporte los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2018 https://t.co/T3LgxAbvRp pic.twitter.com/BmA4dVH5Td — RTVE (@rtve) 20 de junio de 2018

Aquest divendres arrenca a la 18a edició dels Jocs Mediterranis i ho farà a Tarragona. Aquest esdeveniment esportiu compta amb la xifra més alta d'esportistes inscrits de la història en uns jocs. Fins a 3.622 participants (de 26 nacionalitats diferents) competiran en 33 disciplines diferents.Per no perdre detall de tot el que passa a Tarragona i a la resta dels 15 municipis seu, s'ha creat un ampli dispositiu que permetrà veure-ho per televisió gràcies a RTVE i TAC12 i la Xarxa.TAC12 i la Xarxa han preparat el desplegament més important que s'ha fet mai en les televisions locals catalanes per a cobrir pam a pam la celebració de l'esdeveniment esportiu i oferir una programació ininterrompuda de més de 12 hores, que comptarà també amb connexions en directe des de totes les seus, retransmissions esportives i programes especials.Fins a 120 professionals (entre periodistes, càmeres, tècnics i comentaristes) treballaran per a fer possible aquesta cobertura. Es faran 28 retransmissions, de les quals 14 seran en directe i 14 en diferit. Hi haurà quatre unitats mòbils i 14 equips ENG repartits per les diferents seus que acullen proves esportives. S'han preparat tres sets de presentació ubicats a l'Anella Mediterrània des d'on es farà tota la programació, també a Altafulla, per retransmetre el triatló i finalment, a Vila-seca, per la contrarellotge.Per altra banda, per la televisió local i la Xarxa ha programat quatre edicions diàries en directe de l'informatiu d'esports (13 h, 15 h, 17 h, 21 h) que comptarà amb connexions a totes les seus on en aquells moments hi hagi competicions. També hi haurà un informatiu esportiu presentat des de l'Anella Mediterrània per Eduard Batlles (VOTV-Vallès Oriental Televisió) i Anna Freixa (La Xarxa).Cada dia s'emetrà en directe des de l'Anella Mediterrània el programa "Som Mediterranis" presentat per Sergi Amat i Laia Riverola a les 22,30 h. Oferirà un resum de la jornada de competició completat amb reportatges i entrevistes.TV3 farà una gran cobertura dels Jocs Mediterranis. Aquest vespre, a les 21 h, retransmetrà en directe la inauguració des del Nou Estadi amb els comentaris de luxe de Jordi Robirosa i Imma Pedemonte.Lídia Heredia, durant el programa Els matins, connectarà amb l'Anella Mediterrània i el TN comarques s'emetrà des de l'epicentre esportiu de Tarragona, des de l'Anella Mediterrània.Per altra banda, el canal Esport3 emetrà la gran majoria de les proves de diferents disciplines. Les competicions, però, es retransmetran algunes en diferit i altres en directe.Segons avança la CCMA, les veus d'aquests Jocs Mediterranis són Jordi Robirosa, Imma Pedemonte, Miquel Ribas, Noel Rodríguez, Albert Aguilera, Lluís Cervelló, Enric López Vilalta, Marc Negre, Xavi Lorente, Víctor Lavagnini, Àlex Oliva, Àlex Castells, Arcadi Alibés, Vicenç Prados, Joan Ramon Vallvé i Xavi Bonastre.Catalunya Ràdio també participarà en la cobertura de l'esdeveniment esportiu i enviarà periodistes a treballar sobre el terreny per poder explicar en primera persona tots els detalls dels Jocs Mediterranis.Més de 160 professionals treballaran en la cobertura dels Jocs Mediterranis des de Tarragona per RTVE, segons va avançar Eladio Jareño, director de TVE. La competició esportiva ocuparà gran part de la graella televisiva. L'operatiu que es farà serà com si es tractés d'uns Jocs Olímpics, segons el mateix director. La cadena ha creat una pàgina web dedicada exclusivament als Jocs Mediterranis Aquest divendres, a partir de les 19 h, Teledeporte començarà a fixar-se ja en la cerimònia d'inauguració al Nou Estadi. Oferirà diferents programes previs a la gala que arrencarà a les 21.00 amb els comentaris de David Figueira i Alberto Sierra.També serà l'encarregat d'emetre la gala de cloenda, l'1 de juliol, amb comentaris d'Amat Carceller i Juan Carlos García.Teledeporte oferirà també en directe les finals de les disciplines de natació, piragüisme, gimnàstica artística, karate, bàdminton, atletisme, bàsquet 3 x 3, vòlei platja, waterpolo, handbol, futbol i voleibol.Cada dia s'emetrà un ampli resum diari de 16 h a 22 h, presentat per Xavi Díaz i David Figueira des de l'Anella Mediterrània. Comptarà amb entrevistes als esportistes espanyols i informació de tot el que passi.TVE oferirà una programació especial a TVE Catalunya. La programació en català també s'abocarà en l'esdeveniment esportiu de Tarragona. Avui, L'Informatiu Migdia s'emetrà des de la ciutat, amb motiu de la cerimònia d'inauguració. També, a partir de les 20.45 h, Ràdio 4 retransmetrà en directe la cerimònia inaugural amb un programa dirigit per Marga Lluch.A la pàgina web dels Jocs Mediterranis trobareu tota la informació necessària sobre els horaris de les competicions, de cada disciplina, i la seu on es disputen.

