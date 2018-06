Detingut un home que deia que portava una bomba al centre de Londres

La policia metropolitana de Londres ha informat que ha detingut aquest divendres al centre de Londres un home que “deia que tenia una bomba”, un arrest que els ha obligat a tancar temporalment l’estació de tren de Charing Cross.“Un home que deia que tenia una bomba a l’estació de Charing Cross ha estat arrestat”, ha assegurat la policia en un missatge publicat al seu compte de Twitter. "Estem treballant per reobrir l'estació tan aviat com puguem i volíem agrair als passatgers i els treballadors del metro per la seva paciència durant l'incident", ha afegit.Els fets han obligat a desplaçar-hi agents de la policia armats. El portaveu de la policia ha informat que l'home ha estat detingut i ningú ha resultat ferit.

