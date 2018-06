​La xenòfoba PxCat s'apropia de la marca Tabàrnia per a les eleccions

Plataforma per Catalunya (PxCat), un partit de caire xenòfob i unionista nascut el 2002 de la mà del vigatà Josep Anglada, vol aprofitar la tirada de Tabàrnia entre l’espanyolisme a Catalunya. Per això, ha registrat les marques Plataforma per Tabàrnia i Junts per Tabàrnia, amb l’objectiu d’utilitzar-les a les properes eleccions municipals, segons informa el diario.es D’aquesta manera PxCat vol recuperar la seva presència, sobretot a l’àrea metropolitana, que li va permetre tenir força regidors a l’any 2011. A les eleccions de 2015, la presència del partit en l’àmbit municipal va caure en picat, coincidint amb el trencament (que va acabar als jutjats) amb el seu fundador, Josep Anglada. Ara, el partit està liderat per August Armengol.En alguns llocs on ja s’ha anunciat aquesta iniciativa és a Mataró. La regidora de PxCat de l’Ajuntament, Mònica Lora, ha dit que vol buscar suports per crear una marca de referència en les properes eleccions: "He decidit promoure costat d'altres persones una llista política que vagi més enllà de la nostra formació política i que també es permeti als activistes que defensen Tabàrnia tenir una opció política que pensi en aquest concepte”, informa Tot Mataró

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)