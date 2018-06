Els CDR ocupen la conselleria de Treball per demanar la implementació de la República

Diversos concentrats a l'ocupació de la conselleria de Treball Foto: CDR Nou Barris

Una trentena de membres dels CDR han ocupat aquest divendres al voltant de les 8 h. del matí la Conselleria de Treball de la Generalitat per demanar la implementació de la República. "Per una república de treball digne per totes", versa una de les pancartes que han desplegat durant l'ocupació a la conselleria dirigida per Chakir El Homrani. Els manifestants han entrat a l'edifici al crit de "El poble mana, el govern obeeix". Els concentrats reivindiquen desobediència i "independència efectiva" amb el lema "si nosaltres desobeïm des del carrer, vosaltres desobeïu des del Govern".També hi ha una quarantena de membres dels CDR a l'exterior de la conselleria de Salut reivindicant el mateix amb pancartes on es pot llegir "qui no es mou, no sent les cadenes". "Avui fa 265 dies que vam desobeir com a poble, vam defensar les escoles, vam exercir el nostre dret d'autodeterminació i vam votar independència", han recordat a través de les xarxes socials els CDR.

