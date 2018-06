VÍDEO Un tauró espanta els banyistes a la platja de Mataró

Algunes fonts presencials afirmen que l'animal era un dofí, tot i que òbviament la identificació d'una o l'altra espècie en directe era dificultosa.

Sense anar més lluny, el juliol passat les platges del Varador i de Pequín van estar tancades al bany després que es comprovés la presència d'una tintorera.

Els banyistes, que han estat testimonis d'aquest moment, han avisat el servei de Salvament i Creu Roja ha fet un reconeixement a la zona amb l'embarcació d'emergències però, informa l'Ajuntament, no han pogut veure l'animal.

"Li he vist les brànquies, era gegant"

VÍDEO: un tauró espanta els banyistes aquesta tarda a la Platja del Varador. La gravació és d'Oriol Cruz. pic.twitter.com/uuLSVkGVIn — El Tot Mataró (@totmataro) 21 de juny de 2018

Laia Comas, estudiant d'infermeria, és una de les testimonis de la irrupció de la tintorera. Explica que "estàvem a la platja i tothom ha començat a cridar i a sortir de l'aigua i he vist com teníem un tauró al costat. Li he vist les brànquies, l'hem tingut al costat".Comas explica que "encara que sigui una tintorera, et pot atacar si se sent en perill". Denuncia que "després de més d'una hora amb la platja buida només han vingut els guardacostes i han fet una repassada, sense més".