Puig-reig, al Berguedà, passa vint dies sense cobertura de Movistar

Puig-reig (el Berguedà) continua sense cobertura de Movistar en molts punts del poble vint dies després que un llamp caigués al repetidor de Cal Teixidor. Una situació que ha fet que l'Ajuntament de Puig-reig reclami una solució urgent a la companyia telefònica. El consistori ja va expressar el seu malestar fa uns dies i ara ha reiterat, en un comunicat, la seva "indignació" i "la més enèrgica protesta" per la deficiència en la cobertura que afecta la població des de fa tres setmanes.L'alcalde ha informat a última hora d'aquest dijous que en algunes zones començava a tornar a haver-hi servei, si bé la problemàtica no s'ha resolt encara a tota la població."Les reiterades trucades i queixes emeses durant aquests dies des d'aquesta corporació i, ens consta que des de nombrosos veïns i veïnes de la població, no han obtingut cap mena de resposta acceptable", ha denunciat la corporació en el text que ha enviat als mitjans.En el comunicat, que signa el mateix Altarriba, l'executiu local ha expressat la voluntat de "denunciar públicament a l'empresa Movistar" per una situació que ha definit "d'insostenible". Altarriba ha recordat la intenció del consistori de "demanar responsabilitats" a la companyia telefònica "pels danys que aquesta situació hagi pogut ocasionar". El consistori ha criticat que la situació s'hagi tornat "insostenible" i ha considerat que "si aquesta incidència s’hagués produït a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la solució hauria arribat en poques hores".