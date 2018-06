Dimiteix un regidor del PSC que va atropellar ebri un militant del PDECat

El primer tinent d’alcalde de l'Ajuntament de Gavà (Baix Llobregat), Miquel Àngel Díaz, ha presentat la seva renúncia al càrrec després que el cap de setmana passat es va veure implicat en un accident de trànsit i va donar positiu per alcoholèmia. Segons explica El País , la persona que va ser atropellada pel socialista és un membre de l'executiva local de les joventuts del PDECat de 28 anys.L’alcaldessa, Raquel Sánchez, ha acceptat la dimissió i ha remarcat que aquest fet té un "caràcter excepcional" perquè, com ha explicat el mateix regidor, segons apunta, "constitueix un error puntual del qual n’està penedit".En un comunicat, l'Ajuntament subratlla que "atenent el sentit ètic i exemplar que ha de tenir el comportament dels representants polítics, i en concret dels membres de l’equip de govern" l'alcaldessa ha acceptat la renúncia de Díaz.No obstant, Sánchez ha destacat la "responsabilitat" que ha mostrat Díaz en presentar la seva renúncia i ha afegit que l’honora haver pres una decisió com aquesta. L’alcaldessa ha volgut ressaltar la trajectòria "honesta i de màxima implicació" que "sempre" ha tingut el ja exregidor i li ha agraït personalment la seva dedicació com a membre del govern municipal i la tasca com a tinent d’alcalde i portaveu del Grup Socialista.L'alcaldessa ha anunciat que en els propers dies es reestructuraran les competències i atribucions del cartipàs municipal després de la dimissió del primer tinent d'alcalde.

