​Les paraules d'ànim de Pedrerol a Messi?

La selecció argentina s’ha complicat la vida en el Campionat Mundial de Rússia, en perdre per un clar 0-3 contra Croàcia. Ara, només una carambola els pot evitar quedar eliminats a les primeres de canvi.La premsa argentina ha estat molt crítica amb el seu equip, en especial amb l’entrenador Jorge Sampaoli i la seva estrella Leo Messi. L’actuació del jugador blaugrana en aquest Mundial contrasta amb la de Cristino Ronaldo amb Portugal, que ja ha marcat quatre gols.En mig d’aquest mar de crítiques, n’ha aparegut una que ha sorprès. I la veritat, no s’entén massa si són paraules d’ànim o de mofa.El periodista Josep Pedrerol ha publicat un tuit on diu: “Els millors són aquells que aprenen a aixecar-se”. I ho ha acompanyat amb una imatge de Messi, trist.Pedrerol i els seus col·laboradors habituals han analitzat el partit d’Argentina al programa El chiringuito. També han copsat l’estat d'ànim dels aficionats argentins.

