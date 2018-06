VÍDEO El «Polònia» se'n va de vacances amb un emotiu record pels presos

El Polònia de TV3 abaixa la persiana per vacances i s'acomiada fins al setembre. En l'últim gag abans de l'estiu, el programa ha tingut emotiu un record pels presos polítics, que porten més de vuit mesos a la presó.Quan hi van entrar, van fer un aplaudit gag en què retiraven les perruques dels primers polítics que van entrar a la presó (Junqueras, Forn, Romeva, Bassa, Borràs, Sánchez, Cuixart, Rull i Turull). Ara, abans de vacances, els han fet reaparèixer per enviar un missatge final reclamant la llibertat dels presos. Podeu veure el gag aquí:I aquí podeu recuperar el gag de quan els polítics independentistes van entrar a la presó:

