La intensa vida professional de la germana «catalana» de la reina

Telma Ortiz amb professors de la Universitat de Jinan (Xina). Foto: ESERP

Telma Ortiz, germana de la reina espanyola Letizia, viu a Barcelona des de fa deu anys, quan s'hi va traslladar amb la seva primera parella, amb qui va tenir una filla. Després va establir una nova relació amb l'advocat Jaime del Burgo. Va ser en el temps que aquesta economista de formació va treballar a l'Ajuntament de Barcelona, en l'àrea de relacions internacionals, que va abandonar per seguir Del Burgo a Nova York.Però sembla que l'atracció de Barcelona va ser més forta. Telma va acabar separant-se de manera amistosa de Del Burgo i ara continua a Barcelona. L'any 2014, va fitxar per l'escola de negocis ESERP, una de les més potents del sector a l'estat espanyol, dins la direcció de relacions internacionals.Segons ha pogut saber, Telma Ortiz viu abocada a la seva feina i du a terme una activitat molt intensa a l'escola de negocis. Ella s'encarrega d'organitzar la participació del centre en les fires internacionals i gestiona els intercanvis dels estudiants d'Erasmus amb ESERP. Justament, la germana "catalana" de la reina acaba de coronar una aliança estratègica perseguida per l'escola: un conveni signat amb 35 universitats d'Amèrica, Europa i Àsia que permetrà un intercanvi internacional d'estudiants i de professorat.Un dels aspectes que destaquen persones que han tingut tracte professional proper amb ella és "el seu català exquisit". És el català la llengua amb què sol iniciar les seves converses i, segons les mateixes fonts, "coneix molt bé la realitat catalana".Telma Ortiz fuig dels mitjans de comunicació tant com pot, tot i que la presència de paparazzi en la seva vida és un inconvenient amb el qual ha de conviure. Però al seu pis de Sarrià no té televisió, i evita la lectura de revistes del cor que solen dedicar espais a l'entorn de la família reial espanyola. Telma Ortiz es mou per la ciutat amb moto i acostuma a entrar i sortir de la feina amb casc per evitar les fotografies.La germana de la reina manté una magnífica relació amb Zarzuela. Les dues germanes sempre han estat molt unides i s'han donat suport mutu en alguns moments. Tot indica que enmig de les polèmiques que sovint han envoltat la família reial, Telma Ortiz ha trobat en la seva activitat professional un espai de realització personal reeixit.

