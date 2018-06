El delegat de la CGT Pere Casas agafa el relleu de Lecha com a regidor de la CUP a Barcelona

Pere Casas, que anava de número 6 a la llista de la CUP a les eleccions municipals del 2015, serà el substitut de María José Lecha com a regidor a l'ajuntament de Barcelona. Així ho ha anunciat aquest dijous la formació anticapitalista en un comunicat, després de la reunió de la mesa política de la candidatura, l'òrgan que reuneix les assemblees de la ciutat.Segons destaca aquesta organització, Casas és delegat de la CGT a l'ajuntament de Barcelona, on treballa com a administratiu de la secretaria tècnica de l'Institut de Cultura. Nascut el 1955 a Ceuta i veí de Turó de la Peira, participa a l'Acord Nacional per a la Cultura i és vocal en el Consell d'Administració de l'ICUB representant la CUP.Fa dues setmanes, Lecha va anunciar que deixaria l'acta el juny per iniciar el seu procés de jubilació, per bé que aquesta decisió va arribar mesos després que fos qüestionada internament . Aquest és el segon relleu en aquest mandat, ja que l'exdiputada Eulàlia Reguant -que havia anat de número 4- va entrar al consistori en el lloc de Toni Garganté. En aquest cas, però, no ha agafat el relleu el número 5, Oscar Simón, sinó que la responsabilitat ha passat directament a qui estava en el sisè lloc.Tot i això, la CUP treu ferro a aquests relleus, ja que afirma que "és una organització política on les rotacions, i els canvis de posicions i responsabilitats de la militància es viuen de manera natural" i l'entrada de Casas "suposa un punt i seguit en l'estratègia política de la CUP, ja que aquesta no recau en les persones, sinó en la militància de l'organització i els espais democràtics interns que s'han anat construint, i estan en constant revisió i millora". Així, recorda que han rotat 13 persones entre regidors i consellers de districte."L'aprofundiment en una proposta d'arrel municipalista, que tingui per finalitat subvertir el sistema capitalista, racista i patriarcal que porta tants anys governant Barcelona, és el principal repte que entomen els diferents nuclis de la CUP", insisteix la formació, de cara al final de la legislatura.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)