VÍDEO Collboni ridiculitza els pagesos independentistes en una acte de Societat Civil Catalana

El candidat del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, va participar dimecres en un acte organitzat per Societat Civil Catalana sota el títol "Barcelona, co-capital cultural d'Espanya?". Durant una de les seves intervencions, el regidor ha relatat com va viure "un dels dies que ho va passar pitjor durant aquests fatídics mesos". "Va ser el dia que vam veure la imatge de grans editorials abandonant Barcelona i arribaven uns tractors a prendre la ciutat", ha dit."Quan vaig veure la imatge de veure els tractors entrant i les editorials marxant vaig pensar: aquí prendrem mal de veritat", ha dit, entre somriures dels assistens. "No és una imatge menor, és molt simbòlica del risc que hem corregut i correm com a ciutat oberta i cosmopolita davant del repte del nacionalisme", ha reblat el dirigent socialista.El moment dels tractors ha despertat certa complicitat amb el públic de l'acte, i és que Societat Civil Catalana és un dels grups que han alimentat la idea Tabarnia, que entre el seu argumentari figura també "Tractòria", la zona que representaria la zona independentista i rural de Catalunya.

