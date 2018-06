Torra planta Felip VI en la inauguració dels Jocs Mediterranis

Incògnita revelada, almenys per ara. El president de la Generalitat, Quim Torra, no assistirà a la inauguració dels Jocs Mediterranis en la qual hauria coincidit amb el rei Felip VI, segons avança RAC1 . Al llarg dels últims dies, Torra havia debatut amb membres del Govern i també amb Carles Puigdemont la possibilitat de trobar-se amb el monarca aprofitant l'esdeveniment esportiu que arrenca aquest divendres a Tarragona, però finalment ho ha descartat. El context polític i la manca de disculpes del rei pel discurs 3 d'octubre són els motius pels quals el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) ha descartat coincidir amb ell. Fonts de Presidència, en tot cas, no descarten moviments d'última hora.Després de la reunió que van mantenir ahir Torra i Puigdemont a Berlín, el president de la Generalitat va assenyalar que no comunicaria la decisió fins aquest mateix divendres. "Des del 3 d'octubre no hi ha hagut cap mena de disculpa ni excuses per part del monarca espanyol", va recalcar el dirigent independentista. La possibilitat de plantar el rei està damunt la taula des de dimarts, quan la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va indicar que no hi haurà relació "protocol·lària" si no hi havia un canvi de to del rei.El president va enviar dimecres una carta conjunta amb Puigdemont i Artur Mas en la qual reclama al monarca obrir un període de negociació per tancar la ferida del discurs del 3-O, i de passada li reclamava una reunió aprofitant la visita a Catalunya. Aquesta cita, però, no es produirà: el govern espanyol no l'autoritza amb l'argument que les qüestions polítiques urgents ja s'abordaran en la trobada Torra-Sánchez, prevista per al 9 de juliol i de la qual se'n treballa l'ordre del dia. "Volem diàleg o no volem diàleg?", es preguntava el president de la Generalitat a través de Twitter un cop conegut el veto.

