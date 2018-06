Coscubiela i Rabell reapareixen amb exdiputats del PSC per promoure un nou encaix a l'Estat

Exdiputats del PSC i Catalunya Sí Que es Pot han creat el grup "Pròleg", una iniciativa de diàleg cívic que té per objectiu "promoure una sortida raonada a la crisi institucional a Catalunya i Espanya per la via de la negociació" i l'increment de l'autogovern català. El grup neix de la signatura d'un manifest, recollit per Europa Press, que posa com a segon objectiu d'aquest grup "contribuir a l'elaboració d'una agenda política a nivell català i espanyol que apunti al reforç dels drets socials i la reducció de les desigualtats".Entre els signants, hi ha tres exdiputats de la Catalunya Sí que es Pot de l'anterior legislatura, el president del grup, Lluís Rabell, el portaveu, Joan Coscubiela, i la número dos de la llista a les catalanes, l'escriptora Gemma Lienas. Un altre dels signants d'aquest manifest és el comissionat de Cultura de l'ajuntament de Barcelona, Joan Subirats.A aquesta llista se sumen exdiputats socialistes en la cambra catalana com Laia Bonet i Josep Maria Vallès; l'exsecretari general del PSC i exdiputat en el Parlament i el Congrés Raimon Obiols, i el president de Federalistes d'Esquerres, Joan Botella. També el signen intel·lectuals com l'exsenador del PSC Victoria Camps, Jordi Amat, Marga Arboix i Marina Subirats.Aquest grup veu una finestra de possibilitats per a Catalunya en el canvi de govern espanyol després de la moció de censura que va substituir Mariano Rajoy pel socialista Pedro Sánchez. Considera que s'ha obert una oportunitat "per abordar qüestions d'interès general que havien quedat bloquejades, aparcades", i entre elles destaca la d'una nova relació entre administracions.Els signants, que al seu moment van subscriure un manifest en contra de l'empresonament de dirigents polítics independentistes, també destaquen la necessitat de "correcció de la dinàmica restrictiva dels drets fonamentals".Asseguren ser conscients que les qüestions que plantegen "no tenen una solució fàcil ni immediata" i requereixen d'una elaboració laboriosa de llarga durada, però es comprometen a preparar el terreny d'aquesta elaboració, que asseguren que correspondrà a la ciutadania, als seus representants i a experts.Assumeixen aquest compromís amb la premissa que "la societat catalana és més diversa del que donen a entendre les posicions polítiques més extremes", i aposten per la tolerància, el diàleg, i la transició com a requisits per abordar democràticament qualsevol conflicte social i polític.

