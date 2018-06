Torra i Puigdemont situen l'exercici de l'autodeterminació com a eix de la legislatura

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha situat el dret a l'autodeterminació com a eix central de la legislatura després de reunir-se amb Carles Puigdemont a Berlín. "He vingut a fer aquesta reunió amb ell per traslladar-li el pols de la situació política a Catalunya, debatre el moment en què ens trobem i encarar la legislatura en la qual aspirem a exercir el dret a l'autodeterminació", ha destacat Torra en declaracions als mitjans de comunicació en acabar la cita, a la qual també han assistit la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i el director de l'oficina del president, Josep Rius. Puigdemont ha apuntat que, en el nou escenari polític, cal apostar -precisament- per "fer política".El líder independentista a l'exili ha agraït la visita de Torra, i ha indicat que hi haurà més trobades al llarg de la legislatura "per servir millor als ciutadans". "La cita és de normalitat absoluta, ens serveix per anar avançant i per anar treballant en el compromís adquirit al Parlament per coordinar-nos", ha apuntat el president, que ha indicat que l'executiu ha d'actuar en un context "d'enorme excepcionalitat". "Això demana que tots fem els esforços necessaris", ha recalcat el dirigent independentista, que veu "recorregut en els propers anys" de cara a una decisió dels catalans sobre el seu futur."Aquestes reunions les volem tenir de manera mensual per traslladar-li el pols de la situació política, debatre en el moment en el qual ens trobem i encarar la legislatura", ha recalcat Torra, que ha centrat en el "dret a l'autodeterminació" la prioritat dels propers anys. "Hem de fer política", ha recalcat Puigdemont, que ha observat "molt interès en preparar bé" el nou escenari amb Pedro Sánchez.El president de la Generalitat comunicarà demà si assisteix a la inauguració dels Jocs del Mediterrani, en la qual coincidiria amb Felip VI per primera vegada des que és al càrrec. Després d'una reunió amb Carles Puigdemont a Berlín, la segona des que ha assumit el càrrec, Torra ha comparegut sense deixar clara la seva presència en l'esdeveniment, i ha carregat contra el monarca per no haver demanat disculpes després d'haver avalat la repressió del referèndum."Des del 3 d'octubre no hi ha hagut cap mena de disculpa ni excuses per part del monarca espanyol. Demà comunicaré la decisió de si assistiré a la inauguració dels Jocs", ha assegurat, en concret, el president de la Generalitat. El líder independentista va enviar ahir una carta conjunta amb Puigdemont i Artur Mas en la qual reclama al monarca obrir un període de negociació per tancar la ferida del discurs del 3-O, i de passada li reclamava una reunió aprofitant la visita a Catalunya.Aquesta cita, però, no es produirà: el govern espanyol no l'autoritza amb l'argument que les qüestions polítiques urgents ja s'abordaran en la trobada Torra-Sánchez. "Volem diàleg o no volem diàleg?", es preguntava el president de la Generalitat a través de Twitter un cop conegut el veto.La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, que s'ha reunit també amb els dos presidents, ha assegurat que el sistema judicia "posa en perill" les dones després de l'alliberament dels membres de "La Manada , comunicada aquesta tarda i que ja ha generat una onada d'indignació al carrer La petició de llibertat va ser presentada per la defensa dels cinc condemnats durant la vista que es va realitzar a principis d'aquesta setmana. La compareixença va comptar amb la presència dels tres membres de "la Manada" que es van desplaçar a la sala des de la presó de Pamplona, mentre que els altres dos van seguir la vista per videoconferència.

