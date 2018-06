Jocs sense normalitat a Tarragona

Els Jocs Mediterranis que avui s'inauguren a Tarragona són de tot menys normals. Les dificultats econòmiques de les administracions implicades van obligar a endarrerir-los un any i no han generat massa interès ciutadà. Per a més inri, a les Terres de l'Ebre es queixen que se'ls ha menystingut pel que fa a les subseus ( llegiu el reportatge de) i la polèmica institucional encara no s'ha resolt.Hi ha molta pressió perquè Quim Torra assisteixi a l'acte inaugural que presidirà aquest vespre Felip VI i on també hi haurà Pedro Sánchez. Deixar la cadira de la Generalitat buida seria un fet excepcional i també fer evident la desafecció de les institucions del país cap a un monarca que ha tingut una actitud molt bel·ligerant amb l'independentisme.La delegada del govern espanyol Teresa Cunillera, que avui pren possessió formal, va ser ahir a Tarragona per inaugurar la passarel·la del port i es va mostrar convençuda que Torra hi serà - ho va recollir Jonathan Oca - i el president, que es va reunir a Berlín amb Carles Puigdemont, que no és gens partidari de complaure la corona, es fa pregar i fins avui no decidirà què fa. ho explica en aquesta informació . Per cert que Puigdemont i Torra van coincidir en situar l'"exercici del dret a decidir" , allò que es va fer la passada legislatura amb l'1-O, com l'eix del mandat actual.

El desencant d'una majoria de la societat catalana amb el rei (és la institució pitjor valorada segons el CEO i tres de cada quatre catalans la suspenen malgrat que a Catalunya encara té suports que van de la política a grans famílies com els Godó, els Rodés o els Conde) s'ha anat forjant en els darrers anys. Ni el seu pare ni Felip VI han mogut en els darrers anys un sol dit per facilitar el diàleg entre governs i els punts de trobada. Conscients que la continuïtat de la monarquia depèn dels partits del 78, han animat la repressió i una lectura gens oberta de la Constitució. El rei dels espanyols ha desaprofitat l'ocasió d'exercir el paper moderador de la vida política que li reserva, si vol exercir-lo, la Constitució, i ha triat ser-ho només dels que volen continuar-ho sent d'una forma determinada. Li servirà per no perdre la corona. Altra cosa serà que li permeti mantenir Espanya unida a mig termini. Pep Martí repassa en aquest reportatge la relació del monarca amb Catalunya.



"La Manada" amb toga i punyetes. Pedro Sánchez va fer un govern amb més dones que homes i vol que el seu mandat estigui marcat pel salt en les polítiques d'igualtat. La judicatura no li ho posarà gens fàcil. En una decisió incomprensible i aliena a la sensibilitat social majoritària, l'Audiència de Navarra va deixar ahir lliures els violadors de "la Manada", que podran sortir pagant 6.000 euros. Lògicament, la decisió de "la Manada amb togues" va revolucionar els carrers ahir al vespre. En aquesta informació d'Aida Morales els juristes analitzen la decisió, a l'entorn de la qual opina Sara González en aquest article.



Tot a punt per Sant Joan! Estarem molt pendents dels Jocs Mediterranis que avui s'inauguren però ja som a l'estiu. Ha arribat amb calor i ja tenim al damunt la revetlla de Sant Joan. La nit més curta de l'any, de foc, petards i revetlles que s'allarguen fins a la matinada. Per si de cas no teniu encara massa clar què fer, Bernat Surroca i Sergi Ambudio us han preparat deu propostes d'última hora que us asseguraran diversió. Passeu-ho molt bé!



subdirector de NacióDigital



El PP ja està immers en les seves primàries internes. escriu una bona anàlisi sobre el tema . També feia un article interessant, a La Vanguardia, el consultor polític. Escrivia sobre el necessari "càsting" que han d'afrontar en aquests casos els partits enmig d'una competència electoral constant. Llegiu-lo i us fareu una idea ràpida de com funciona la política dels nostres dies Santi Vila ja no és militant del PDECat. Si Puigdemont hagués convocat eleccions a l'octubre i se n'hagués anat a casa ho tenia tot de cara per ser el candidat del partit a la Generalitat, però la seva sortida del Govern i el distanciament del projecte independentista han acabat provocant que estripi el carnet.: "És un llibre sobre dos temes que conec bé i que hi ha gent que creu que conec bé: el liberalisme i el pecat. He procurat estar al llarg de la meva vida molt vinculat tant al liberalisme i com al pecat", va dir. Entre els assistents a la presentació l'exdirigent de CDC David Madí, el diputat socialista i exlíder d'Unió, Ramon Espadaler, i el fins fa poc secretari general de la Presidència, Quim Nin, que precisament és un dels encarregats de redactar les ponències del congres del PDECat.Si ahir a la nit vau veure l'Argentina-Croàcia (0-3 i els de Messi gairebé fora del campionat) constatareu com aquesta efemèride no té res a veure amb el moment actual. I és que tal dia com avui de l'any 1986, avui fa 32 anys, a l'estadi Azteca de Mèxic, es jugaven els quarts de final de la Copa del Món entre Argentina i Anglaterra. I al minut 6 de la segona part, amb empat a zero, va aparèixer Déu! Diego Armando Maradona, el futbolista que va enlluernar tota una generació, va marcar un dels gols més polèmics de la història del futbol. Va agafar la pilota fora de l'àrea i, amb la seva magistral cama esquerra, va voler passar-la entre diversos defenses anglesos; l'esfèric va rebotar diverses vegades fins que va ser empès cap enrere i cap amunt pel defensor anglès Steve Hodge. Per la inèrcia de la jugada, Maradona havia quedat en fora de joc, però per venir la pilota d'un contrari no es va assenyalar. El Pelusa va anar a la seva recerca al mateix temps que el porter Peter Shilton, 15 centímetres més alt que ell. Ja dins de l'àrea, Shilton va saltar amb el puny al mateix temps que Maradona ho feia amb la mà esquerra estesa. La mà del jugador argentí va colpejar abans l'esfèric, que va rodar cap a la porteria. Maradona va començar a festejar el gol, mirant de reüll l'àrbitre i el jutge de línia, i es va relaxar quan va ser validat (no hi havia VAR). Els atònits anglesos van caure finalment 2-1 després de, un altre de Maradona i d'un gol de Gary Lineker, que com ell va jugar al Barça, per part anglesa. Argentina es va classificar i va acabar sent campiona. Maradona va ser declarat el millor jugador del torneig. Aquí podeu veure "la mà de Déu" El 22 de juny de 1949 naixia a Basking Ridge, als Estats Units, l'actriu. En els seus inicis va treballar amb cineastes de la talla de Woody Allen o Dustin Hoffman. Ha guanyat tres premis Oscar: un a la millor secundària pel seu paper a Kramer contra Kramer i els de millor actiu per La decisió de Sophie i La dama de ferro, en què interpreta l'exprimera ministra britànica Margaret Thatcher. Streep és, però, d'idees progressistes i va ser de les personalitats que es va mostrar més dura contra el nou president americà, el populista Donald Trump, que va respondre a les crítiques dient a les xarxes que era una actriu "totalment sobrevalorada". L'origen de tot plegat va ser un punyent discurs d'Streep als Globus d'Or, que podeu recuperar aquí subtitulat en castellà

