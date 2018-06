Santi Vila descarta unir-se a cap altre partit a «curt termini»

Santi Vila no es planteja, ara per ara, marxar a cap altre partit. L'exconseller de Territori, de Cultura i Empresa en els governs d'Artur Mas i de Carles Puigdemont ha descartat un canvi de formació política "a curt termini", després de donar-se de baixa del PDECat aquest dimecres, i assegura que la seva màxima preocupació és el procés judicial que té obert al Suprem, arran de la causa contra el procés sobiranista. Vila tenia en marxa un expedient disciplinari obert per haver criticat companys de la seva formació arran del comportament polític del mes d'octubre."El futur no està escrit, evidentment, però a curt termini, l'única preocupació que tinc es donar explicacions davant el jutge. Com em seguiré comprometent amb l'interès general i el bé comú ja es veurà", ha explicat aquest dijous poc abans de presentar el seu nou llibre.Vila deixa el PDECat quan queda només un més per l'assemblea -congrés- en la qual es definirà el rumb ideològic i organitzatiu de la formació. Vila, ara al capdavant de l'empresa Aigües de Banyoles, portava mesos allunyat de la primera línia política.Les seves últimes declaracions públiques han aixecat certa polèmica. En una entrevista concedida per telèfon a la revista Shangay , Vila assegurava que tenia més coses en comú "amb un gay del PP" que amb un "catalanista acèrrim". Els posicionaments polítics de l'exconseller, segurament el dirigent més heterodox que tenia el PDECat, generaven sovint malestar intern. La publicació del seu llibre D'herois i traïdors va obrir escletxes per les seves crítiques a companys del seu partit i a la secretària general d'ERC, Marta Rovira.Vila era un dels dirigents més ben posicionats al PDECat per succeir Carles Puigdemont com a candidat a la Generalitat, però les crítiques als ja exconsellers i els posicionaments moderats li van acabar barrant el pas, per bé que comptava amb el suport de bona part de la direcció.

