Eduard Pujol, sobre Venturós: «Per la via de la inhabilitació i de fer-nos callar no se’n sortiran»

El portaveu adjunt del grup parlamentari de JxCat, Eduard Pujol, ha criticat aquest dijous la "incapacitat de l'Estat d'acceptar la llibertat d'expressió", després que un jutjat de Manresa hagi condemnat l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), a sis mesos d'inhabilitació per no haver despenjat l'estelada de la façana de l'Ajuntament. "Per molta justícia que no actuï com a justícia, no faran callar dos milions i mig de persones amb una determinada voluntat", ha assenyalat Pujol des de Valls. El portaveu adjunt de JxCat ha afirmat que l'espai polític republicà és "una cursa de relleus" i ha avisat que "per la via de la inhabilitació i de fer-nos callar no se'n sortiran".



Pujol ha expressat el seu suport a Venturós i ha lamentat que "mentre l'Estat sigui incapaç d'acceptar la llibertat i la democràcia continuarem tenint un problema". Davant d'això, ha dit, es mantindran amb "la mateixa tossuderia" dels darrers mesos.

Segons Pujol, cal que el canvi de govern a l'Estat serveixi per "empènyer i pujar els colors a una justícia que no entén que això va de democràcia, de llibertat i respecte". "Cal respectar els gestos, les expressions que són al carrer i que són vives", ha afegit.

D'altra banda, Eduard Pujol ha celebrat la postura dels regidors del PDeCAT a l'Ajuntament de Berga de "no modificar els equilibris municipals i de respectar la composició" de l'Ajuntament davant d'una decisió judicial que ha titllat de "grotesca".

