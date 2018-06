Cunillera confia que Torra assisteixi a la inauguració dels Jocs Mediterranis

Teresa Cunillera ha participat en el seu primer acte públic com a delegada del govern espanyol a Catalunya i ho ha fet a Tarragona. La nova representant governamental ha estat una de les convidades a la inauguració de la passera del Port de Tarragona que uneix el passeig marítim amb la ciutat.Cunillera ha destacat que aquests dies els està vivint amb esperança perquè "es demostra que quan un vol treballar conjuntament, és capaç de fer-ho". La delegada ha apuntat que els Jocs Mediterranis són una mostra del treball en comú de diferents administracions, que han estat capaces de crear un bon clima. A més, ha afegit que "algú sempre ha de deixar part de la seva raó per crear la raó comuna". En aquest sentit, s'ha mostrat confiada que Quim Torra assisteixi a la inauguració dels Jocs Mediterranis. Cunillera, qui ha afirmat que no hi ha parlat, està convençuda que el president de la Generalitat no pot deixar de banda l’esperit de l’esdeveniment esportiu, que és de l'esperança, el treball en equip i l'entesa.La delegada també ha destacat que en aquest esdeveniment esportiu hi participen delegacions que estan travessant una situació molt dura i que per això "els ajudarem a que el Mediterrani torni a ser el mar on circuli la cultura, l’acord i la reconciliació". Això, segons Cunillera, "és un desig compartit i estic segura que divendres tots hi serem”.Cunillera no ha volgut avançar qui serà el nou subdelegat del govern espanyol a Tarragona. En aquest sentit, ha assegurat que el seu nom es coneixerà un cop ella hagi pres possessió oficialment del càrrec de delegada i alhora, també ha avançat que es farà públic abans que acabin els Jocs Mediterranis. No ha volgut dir si serà home o dona però ha dit que "us agradarà molt".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)