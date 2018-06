La plaça Sant Jaume clama contra la llibertat dels violadors de «la Manada»

"No és justícia, és masclisme" és un dels lemes que els concentrats a plaça de Sant Jaume han cridat, en relació a la llibertat dels membres de "la Manada" https://t.co/uohltSm8Bv pic.twitter.com/qX4muuk4k8 — NacióDigital (@naciodigital) 21 de juny de 2018

Concentració contra la llibertat dels membres de la manada, a plaça de Sant Jaume. Foto: Aida Morales

Pancarta a la plaça de Sant Jaume, durant la concentració contra la llibertat dels membres de la Manada. Foto: Aida Morales

Dones concentrades aquest dimecres a Sant Jaume. Foto: Aida Morales

Cartells contra la justícia patriarcal, en la concentració contra la llibertat dels membres de la Manada. Foto: Aida Morales

Les persones concentrades a plaça de Sant Jaume han cridat contra la justícia patriarcal. Foto: Aida Morales

Prop d'un miler de persones s'han concentrat aquest dijous al vespre a la plaça de Sant Jaume en les convocatòries espontànies contra la llibertat provisional dels violadors de "la Manada" , poques hores després que aquesta polèmica decisió es fes pública i que indignés nombrosos partits i col·lectius. Centenars de persones, sobretot dones, s'han acostat entre la Generalitat i l'ajuntament de Barcelona amb cartells contra la llibertat i clamant crits feministes.Entre els representants polítics que hi havia es trobaven el diputat de JxCat Francesc de Dalmases, el diputat de Catalunya en Comú-Podem David Cid, la regidora de feministes i LGTBI de l'ajuntament, Laura Pérez, o la regidora de la CUP María José Lecha. Qui portava la veu cantant de la convocatòria ha estat el col·lectiu Novembre Feminista, que ha llegit un manifest en què constata que la concentració pretenia "alçar les veus contra les agressions sexuals". "El cas Manada ha generat mobilitzacions massives arreu de l'Estat i ha posat el debat en la quotidianitat de les violències sexuals", ha seguit.Així mateix, considera que la polèmica "ha permès assenyalar els responsables" i que "cal deixar enrere el no es no i avançar cap a al cultura del desig i reciprocitat afectiva". "Cal una justícia justa, imparcial i compromesa amb els valors de la igualtat sense estereotips de gènere", han seguit, ja que "la sentència de la Manada revictimitza l'agredida". Contra la "justícia patriarcal", han instat a l'"autodefensa feminista" i han avançat que faran més actes els propers dies i accions la setmana vinent, sense concretar-les.Alguns dels crits que s'han escoltat eren els de "cap agressió sense resposta", però també de més específicament antipatriarcals com "vosaltres, masclistes, sou els terroristes", "justícia patriarcal, justícia criminal", "la nit, la nit, la nit és nostra, cap agressió sense resposta", "si en toquen a una, ens toquen a totes", "la justícia empara els violadors”, "prou violència institucional", "prou impunitat als violadors", "no és abús, és violació", "Tranquil·la, germana, aquí està la teva manada" o "sense cames ni braços, violadors a pedaços".L'Audiència de Navarra ha decretat llibertat provisional per als cinc membres de "la Manada", que van ser condemnats per aquest tribunal a nou anys de presó per abusar sexualment d'una jove durant les festes dels Sanfermines del 2016. L'excarceració de José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero i Alfonso Jesús Cabezuelo serà de forma gairebé immediata i hauran de pagar 6.000 euros.No obstant això, sí que se'ls imposen algunes mesures cautelars, com són comparèixer tres vegades per setmana als jutjats de guàrdia, la prohibició de comunicar-se amb la víctima o la retirada del passaport. Un dels magistrats no està d'acord amb la llibertat dels condemnats i aposta per mantenir la presó provisional de manera incondicional.

