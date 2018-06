Ampli suport a Venturós a la xarxa després de la sentència d'inhabilitació

Segueixen pel mal camí de judicialitzar la política, inhabilitant càrrecs escollits democràticament a les urnes per la via dels jutges. Tot el suport a l'alcaldessa @venturosm https://t.co/M7d17CKi0G — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 21 de juny de 2018

Avui la @venturosm és condemnada a una inhabilitació de 6 mesos per haver defensat el mandat de la gent de Berga. Som al teu costat, en la decisió que prenguis! La força d'aquest moviment també són els ajuntaments! #RepúblicaÉsLlibertat! https://t.co/Y9OjEO1XaO — Assemblea Nacional (@assemblea) 21 de juny de 2018

No podran inhabilitar un Poble, la Montse Venturós @venturosm és i serà la nostra Alcaldessa de #Berga I amb ella seguirem lluitant fins inhabilitar el Règim del 78 #NiUnaMés https://t.co/t2bBCxDRoc — Carles Riera (@carlesral) 21 de juny de 2018

Tot el suport i solidaritat @venturosm!

L'alcaldessa de Berga, condemnada a sis mesos d'inhabilitació per no haver despenjat l'estelada de l'Ajuntament https://t.co/9LhBbEG7pv — David Fernàndez (@HiginiaRoig) 21 de juny de 2018

Condemnem aquest nou atac a la llibertat d'expressió que demostra la regressió democràtica i la vulneració dels drets fonamentals a l'Estat espanyol. Tot el suport a l'alcaldessa de Berga, @venturosm #DemàPotsSerTu https://t.co/tN6sthv3FJ — Òmnium Cultural (@omnium) 21 de juny de 2018

Ells diuen desobediència, nosaltres compliment del mandat popular. Inhabiliten la democràcia i la dignitat. I no és possible. Amb la @venturosm sempre! — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 21 de juny de 2018

Continua la repressió cap a l'independentistme. A Berga (tot el suport a @venturosm), i també a Girona, amb aquestes dues notícies👇. En l'atestat de @guardiacivil, m'acusen, ATENCIÓ!, de mantenir "actitud distesa" amb manifestants 😨 On és el canvi, @sanchezcastejon ? @juntsxcat pic.twitter.com/SCuJRxkit4 — Marta Madrenas 🎗 (@MartaMadrenas) 21 de juny de 2018

Suport a @venturosm en defensa de la llibertat, la democràcia i l'autonomia municipal. La llibertat no es pot inhabilitar. https://t.co/zX3Av98GdC — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) 21 de juny de 2018

Al teu costat, alcaldessa! Que per molt que aquest sistema vell i caduc vulgui acabar amb polítiques com @venturosm i @mariadolorsa, seguireu sent un referent en la construcció de ciutats justes i per a tothom! https://t.co/tW5jf1Uag2 — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 21 de juny de 2018

Avui i com sempre, al teu costat @venturosm. Per una causa política et volen apartar per allò que vas ser escollida: fer política des de l’@AjBerga. Prenguis la decisió que prenguis, tens tot el meu suport 💪🏻😘 https://t.co/eWAP23rSZw — 🎗David Font🎗 (@david_font) 21 de juny de 2018

Volen guanyar als jutjats el q no guanyen a les urnes.

Tot el suport i la força, @venturosm https://t.co/TQthLgWVrJ — MartaVilaltaTorres🎗 (@martavilaltat) 21 de juny de 2018

L'alcaldessa de Berga ha rebut un ampli suport aquest matí després que s'hagi fet pública la sentència de sis mesos d'inhabilitació a la qual l'ha condemnat un jutjat de Manresa per no haver despenjat l'estelada de la façana del consistori en dues ocasions. Entre les persones que li han mostrat suport a Twitter, hi ha Carles Puigdemont, l'exdiputada de la CUP Mireia Boya o la consellera de Presidència del Govern Elsa Artadi.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)