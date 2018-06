Puigneró para els peus a Montoro al CTTI

El consell d'Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat ha aprovat aquest dijous, a proposta del conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, suspendre l'auditoria ordenada per l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro en el marc de l'aplicació de l'article 155 per controlar el funcionament dels serveis informàtics de la Generalitat."La voluntat i obligació d'aquest Govern és desfer-nos del 155, també a nivell digital", ha explicat Puigneró, que ha mostrat la voluntat per aturar "qualsevol atac" contra els sistemes d'informació de la Generalitat. "Treballarem per garantir la defensa dels professionals de l'Administració de Catalunya i dels drets dels catalans davant el setge de l'Estat", ha subratllat el conseller.El 30 de novembre de 2017, el govern de l'Estat, a través del Ministeri d'Hisenda que aleshores controlava Cristóbal Montoro, va ordenar contractar una auditoria a tots els sistemes d'informació i aplicacions del CTTI.

