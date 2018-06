Plataforma per la Llengua denuncia que Sánchez «només treballarà per la cultura en espanyol»

La Plataforma per la Llengua ha denunciat que el Ministeri de Cultura i Esports del govern de Pedro Sánchez "només treballarà per la promoció i difusió de la cultura en espanyol". Segons l'entitat, és el que assegura el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), en l'article que detalla les funcions del Ministeri. En aquest article, en què es recull el Reial Decret de reordenament dels ministeris, "no apareix cap menció a la cultura en la resta de llengües de l'Estat", assegura l'ens de defensa de la llengua catalana.Des de la Plataforma es lamenta que aquest "menyspreu" a la llengua catalana i a la resta de llengües oficials "no són en absolut nous". En aquest sentit, denuncia que Sánchez renova el "compromís històric" de l'administració espanyola amb la "identificació única" amb el castellà, i reclama una "rectificació" al respecte.En el text del BOE denunciat, corresponent a l'exemplar del dijous 7 de juny, reflecteix el Reial Decret pel qual es reestructuren els departaments ministerials i es pot llegir que correspon al Ministeri de Cultura i Esports, en l'apartat cultural, "la promoció, protecció i difusió del patrimoni històric espanyol, dels museus estatals i de les arts, del llibre, la lectura i la creació literària, de les activitats cinematogràfiques i audiovisuals i dels llibres i biblioteques estatals, la promoció i difusió de la cultura en espanyol, així com l'impuls de les accions de cooperació cultural i, en coordinació amb el Ministeri d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació, de les relacions internacionals en matèria de cultura".

