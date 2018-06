Onada d'indignació per l'alliberament dels violadors de "la Manada". Pocs minuts després de saber-se la decisió de la Manada, col·lecitus feministes, entitats i partits polítics s'han començat a organitzar a través de la xarxa per donar resposta a la decisió de l'Audiència de Navarra de deixar en lliberat provisional els violadors d'una noia als Sanfermines de 2016. A Barcelona s'han fet crides a omplir la plaça de Sant Jaume a les 19h.La CUP ha estat el primer partit en reaccionar a la decisió de la justícia. Han assegurat que es tracta d'un "despropòsit jurídic i polític" i que tot el procediment judicial "ha estat en si una mostra de la violència institucional que viuen les dones quan denuncien per violència masclista". "Davant l'evidència d'un sistema judicial que ens ataca, legitimem l'autodefensa feminista davant les agressions masclistes", han afirmat en un comunicat. I en aquest sentit, han fet una crida a "recuperar l'esperit de la vaga feminista del 8 de març" per fer caure "l'estat patriarcal".L'Audiència de Navarra ha decretat llibertat provisional per als cinc membres de "la Manada", que van ser condemnats per aquest tribunal a nou anys de presó per abusar sexualment d'una jove durant les festes dels Sanfermines del 2016, segons ha avançat El Confidencial. L'excarceració de José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero i Alfonso Jesús Cabezuelo serà de forma gairebé immediata i hauran de pagar 6.000 euros.No obstant això, sí que se'ls imposen algunes mesures cautelars, com són comparèixer tres vegades per setmana als jutjats de guàrdia, la prohibició de comunicar-se amb la víctima o la retirada del passaport. Un dels magistrats no està d'acord amb la llibertat dels condemnats i aposta per mantenir la presó provisional de manera incondicional.

