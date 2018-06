El conflicte entre els germans Font de Bonpreu acaba al jutjat mercantil

Ja hi ha data pel judici entre els germans Font, propietaris cadascun del 50% de les accions del grup osonenc Bonpreu . Es veuran les cares al jutjat mercantil de Barcelona després que Josep, vicepresident, presentés una demanda contra el seu germà Joan, president de la companyia.El passat desembre, Josep va oferir al seu germà Joan que li comprés la seva part del capital . La disputa no estaria motivada per la gestió ni l'estratègia, sinó perquè Josep no està d'acord amb la política de retribució i el repartiment de dividends. Davant la impossibilitat d'arribar a un acord per fixar un preu de compra de la meitat de la companyia -que hauria solventat la situació per la via dels fets- el conflicte va arribar als tribunals. Aquest diari s'ha posat en contacte amb l'empresa, que ha declinat fer valoracions sobre el cas.Tal com han confirmat fonts judicials a, aquest dimarts es va celebrar una vista per valorar les mesures cautelars que va demanar una de les parts i que s'haurà de resoldre properament. Ha quedat fixada una data pel judici.El judici busca una sentència que fixi un preu per la part que vol vendre el vicepresident. Aquest procés arriba després que els dos germans fessin auditories per separat per fixar un valor de la part que estava a la venda. Tal com informava La Vanguardia , la primera valoració de l'auditoria que va fer Josep era de 960 milions; mentre que la de Joan era de 380 milions.Se'n va fer una altra i amb consultores diferents, amb el resultat que la de Josep es fixava en 1.100 milions, mentre que la de Joan només en 600, i alhora avisava que en cas de venda, el valor del 50% seria només de 210 milions. Davant la impossibilitat d'arribar a un acord, finalment s'ha desembocat en un judici, que haurà de fixar una quantitat.Tot i la disputa familiar, el grup (propietari de les marques Bonpreu, Esclat i EsclatOil) va tancar l'exercici 2017 amb una facturació d'1.199 milions d'euros, la qual cosa suposa un creixement de l'11,4% respecte a l'any anterior. També va crear un total de 600 llocs de treball, arribant així a una plantilla de 6.400 treballadors.La companyia va invertir l'any passat un total de 147 milions, que es van destinar principalment a la construcció de nous establiments i a ampliar l'estructura logística. El març de 2017 es va inaugurar el nou magatzem de productes refrigerats a Balenyà, amb una superfície de 23.000 metres quadrats, i durant el conjunt de l'exercici es van obrir cinc hipermercats Esclat, dos supermercats Bonpreu i tres gasolineres EsclatOil.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)