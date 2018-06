Territori, cultura i turisme: l'aposta del festival que porta la música antiga als Pirineus

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) tornarà a omplir de música i singularitat alguns dels escenaris més emblemàtics de les comarques pirinenques. Del 29 de juny al 26 d'agost, la vuitena edició comptarà amb més municipis i novetats que en cap altra de les edicions, amb la presència d'alguns dels artistes més prestigiosos d'aquesta modalitat, en actuacions que uniran música, patrimoni i paisatge. Enguany, a més, amb la novetat de la dansa contemporània en l'esperada actuació de Mal Pelo a Vilanova de Banat.El cicle, que va néixer amb la participació de 10 municipis, ara és "el festival de música antiga amb més concerts d'Europa", tal i com subratlla l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla. Un total de 52 concerts en 37 municipis fan gran la proposta i parlen de la bona salut del festival. "Apostem per una especialització claríssim, per fer conèixer territori i per acostar la cultura a la població –segueix–. Un festival que funciona com a servei públic cultural d'alt nivell i també com a recurs turístic de qualitat".Cada concert vol anar acompanyat d'una "experiència global", ampliat a través dels nous packs turístics i per l'èxit del FeMAP Social, que pretén "fer arribar la música antiga a col·lectius que ho tenen molt difícil, com ara la gent gran", explica Josep Maria Dutrèn, director artístic del certamen. L’oferta musical tornarà a mesclar concerts amb altres actes, com ara visites guiades a l’entorn o al patrimoni dels llocs on es realitzen els concerts, degustacions o activitats culturals incloses en l’entrada.Entre els municipis participants hi trobem Bellver de Cerdanya, Pesillà de la Ribera, Llavorsí, Vilanova de Banat (Alàs i Cerc) i Massaners (Saldes), que s’integren com a novetat al festival en aquesta vuitena edició. Com altres anys, però, el cicle descobrirà la música antiga de forma transversal al Pirineu, amb concerts en diferents municipis de la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Berguedà, el Ripollès, el Solsonès, la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Rosselló i l’Alta Cerdanya, a més d’Andorra.L'Escolania de Montserrat i la Capella de Música de Montserrat obriran el programa a la Seu d'Urgell el 29 de juny, amb Cererols i altres compositors montserratins. Serà una jornada inaugural de luxe i d'alt nivell. D'altres concerts destacats seran el del Cor de Noies de l'Orfeó Català, que interpretarà Ressons de l'antiga Europa a Tremp i a Berga (5 i 6 de juliol); The Illyria Consort que portarà Tresors vienesos a Escalarre i Berga (13 i 14 de juliol); o el Pyrenaeus Ensemble que presentarà Les Quatre Estacions de Vivaldi a Ripoll, Bellver i al llac d'Engolasters d'Andorra (27, 28 i 29 de juliol), entre molts d'altres.Com a novetat, el FeMAP incorpora la iniciativa de les Escapades Musicals , uns productes turístico-culturals de dos o tres dies combinats amb un parell o tres de concerts, i un seguit d'activitats complementàries, que poden anar des de visites guiades, fins a museus, monuments, jaciments, activitats artístiques i descoberta d’artesans, o passejades per l'entorn natural. Les entrades per a cada concert, packs turístics i Escapades Musicals es poden comprar i consultar a través d'aquest enllaç web

