Carme-Laura Gil: «L'Estat canviarà per la nostra persistència, no perquè governi el PSOE»

"No n'espero res del govern Sánchez, el PSOE ha estat coautor del 155"

Carme-Laura Gil abans de l'entrevista, al recinte de l'Escola Industrial. Foto: Adrià Costa

L'exconsellera d'Educació afirma que "els valors socialdemòcrates continuen sent necessaris". Foto: Adrià Costa

- Vostè no respon al clixé clàssic de convergent.

Carme-Laura Gil lluint el llaç groc. Foto: Adrià Costa

"Al Congrés, vaig veure un Aznar granític i sense emoció, Rajoy era sòlid i barrejava cinisme i humor, Zapatero tenia molt poc nivell"

Carme-Laura Gil durant la conversa amb Nació Digital. Foto: Adrià Costa

"No tenim un model educatiu propi perquè el que tenim és l'espanyol, que és elitista"

Carme-Laura Gil. Foto: Adrià Costa.

Carme-Laura Gil (Benissanet, Ribera d'Ebre, 1935) és filòloga. Va ser diputada de CiU al Parlament i al Congrés, i consellera d'Educació (1999-2003). Amb anterioritat, va ser comissària del projecte de Museu d'Història de Catalunya (1993-96). Ha estat membre del comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum. De pensament heterodox, continua definint-se com a socialdemòcrata però no amaga la seva admiració per Jordi Pujol. Es mostra del tot escèptica del que pugui venir de Madrid, però reclama a l'independentisme que governi i atregui més suports.- L'independentisme és una voluntat, i això no mereix autocrítica. Si em diu si s'ha de ser autocrític sobre com s'ha portat el procés, li diria que més que autocrítica, cal fer una revisió. Sense menysvalorar el gran esforç col·lectiu i individual que s'ha fet. La gent que va anar a votar per la independència no es mereix una valoració negativa.- Jo no diria que el procés s'hagi fet malament. Les circumstàncies han obligat a fer uns actes que probablement si s'hagués pogut tenir un temps de reflexió -que no va ser possible perquè no es va permetre- s'haguessin fet d'una altra manera. Els moments històrics són així, amb les seves circumstàncies.- No crec que se l'hagi endut. Si algú s'ho creu és molt ingenu. A Espanya les coses es mouen d'una manera diferent. Catalunya no ha tingut la força per fer això. Hi ha hagut una moció de censura que, en un moment determinat, ha tingut èxit. Les forces catalanes han estat actors necessaris.- No n'espero res. El 155, la resposta que es va donar a Catalunya, va ser possible gràcies al fet que el PP i el PSOE han estat d'acord. El PSOE va ser coautor, no només còmplice, del 155. El PP va presentar dimecres una moció al Congrés en defensa de la unitat d'Espanya, que va ser votada pel PP, PSOE i Ciutadans. Això no canviarà. Això canviarà si Catalunya és persistent en la seva voluntat. L'actitud de l'Estat canviarà per la persistència de Catalunya, no perquè governi el PSOE. Volen canviar en aquest problema perquè saben que els qüestiona davant Europa. L'independentisme està jugant molt bé la carta de l'exterior i ha fet molt de mal a la imatge de la democràcia espanyola. És que hem arribat molt lluny, eh... No sé si en som conscients.- No hem de parlar tant del mandat de l'1-0. Els qui hem anat a votar no hem manat res. Hem expressat el nostre desig, el que volem per a Catalunya. Però els dos milions que vam anar a votar no vam dir que ho volíem ja. Dos milions vam expressar la nostra voluntat. Un milió va expressar tot el contrari, però els altres no han dit res i són molts. Deuen ser els que a les enquestes sempre diuen que se senten tan catalans com espanyols, i amb l'acció de govern i el nostre llenguatge hem de fer que vinguin cap a nosaltres.- Quim Torra és una persona intel·ligent. En l'inici vam patir molt perquè se li van retreure paraules i escrits seus. Ara, a les paraules ja no se les emporta el vent. Crec que serà un gran president. No és fàcil perquè s'ha de gestionar la presència i l'absència. És important que el relat el convertim en història real i activa, que vol dir que l'independentisme ha de governar de manera que la majoria de catalans vulgui que continuï governant. Allò que diem de fer República ho hem de convertir en una política de valors, drets i llibertats. I que no xoqui amb els discursos agressius contraris, convé no entrar en aquest joc.- El PDECat no és un partit fàcil de gestionar. Encara ha de solidificar la seva base ideològica i porta un pes enorme, que és el patrimoni de Convergència, que representa la història d'aquest país.- Sí, els valors socialdemòcrates continuen sent necessaris: la sanitat per a tothom, l'educació per a tothom. No estan encara garantits. Jo vaig ser socialdemòcrata abans de saber que existia la socialdemocràcia. De la mateixa manera que vaig ser feminista abans de saber què era el feminisme.- Crec que sabem el que són les dretes, tant a Espanya com a la resta de països. El que no sabem tant és el que són les esquerres, que s'han de redefinir.- De fet, no vaig ser militant de la CDC dels primers anys. Vaig entrar a militar el 1996. A mi, em van venir a buscar el 1980 perquè era la portaveu dels instituts de secundària del Vallès i em van deixar fer a Ensenyament polítiques progressistes. I mai em van donar una consigna. Quan el president Pujol em va cridar el 1996 per anar a les llistes de CiU al Congrés, vaig creure que m'havia d'afiliar.- Que ja fa temps que ho hagués hagut de deixar.- El que no pot ser és dir que no creus en el govern en què estaves, quan un govern és un òrgan col·lectiu. Vila és una persona ambiciosa políticament. La política l'apassiona i el poder suposo que també. Però no ha estat lleial al govern de què forma part. El cas del Santi Vila és la deslleialtat. Una persona que està en un govern i després escriu un llibre per treure uns diners fruit de fer crítiques i explicar tafaneries dona una dimensió del personatge que a mi no m'inspira confiança.- Ens costarà. No és el mateix La Iliada que L'Odissea. La primera és la història d'una guerra, i L'Odissea és un viatge amb moltes dificultats. Hi ha èpiques de moltes varietats. No farem una epopeia de sang i conquesta, sinó que serà un viatge amb moltes peripècies.- Això segur. Ningú que vingui de fora i vegi la Catalunya del 1980 i la del 2000 li traurà mèrit. Pujol va fer redescobrir la nació. Però no va fer nacionalistes. Després, la nació redescoberta va fer que molts es fessin nacionalistes.- Em vaig sentir sorpresa. No el jutjo, valoro la seva obra de govern. En Mitterrand va ser col·laboracionista, però quan va morir la gent va cobrir la seva casa de roses roges. Era un personatge. Com també ho ha estat Pujol.- Però jo no vaig ser peix al cove. Jo sempre parlava del "seu país" i del "meu país".- I també Rodríguez Zapatero, que em va semblar un polític amb poc nivell. Rajoy era de poc discurs, però sòlid. Miri com se n'ha anat. Ha derrotat Aznar i se n'ha anat a Santa Pola. No és gens fàcil anar-se'n. M'ha sorprès. Ell té una cosa, que és la barreja de cinisme i humor.- Granític. Les seves frases eren com lloses de pedra, sense cap emoció.- No ho crec. No la sabem explicar. Perquè no la coneixem prou, malgrat que tenim molts bons historiadors.- Crec que ha faltat més història a l'escola. Això que diuen que a l'escola s'adoctrina és fals. Hi ha hagut el gran buit de la dictadura, un factor que ha pesat molt.- Tenim molts bons professionals, excel·lents en pedagogia i didàctica. Però no tenim un model educatiu propi perquè el nostre model és l'espanyol. El que ens fa diferents és el talent didàctic i la llengua, però els currículums i l'estructura són espanyols, i és un model elitista. No hi ha llei més política que la d'educació, perquè estàs creant un tipus d'educació. La manera com avalues els estudiants és determinant i l'actual model no integra tots els vessants de la persona, sinó que va per disciplines i les has de superar totes. Caldria que els alumnes sabessin les matèries comunes per tots i després, cadascú treballés les seves capacitats. Però això no és elitista.- Citen Finlàndia, però és un altre país. A Finlàndia són més demòcrates, però tenen poc a veure els finesos amb els catalans. A Catalunya tenim el mateix currículum d'Àvila, amb poques variants. Per tenir un model propi has de ser independent.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)