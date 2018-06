L'advocacia proposa reformar la llei d'arrendaments per garantir el dret a l'habitatge

L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia (ICAB) i el Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC) han presenta aquest dijous diverses propostes per reformar la llei d'arrendaments urbans per garantir el dret a un "habitatge digne". Entre altres mesures, defensen ampliar la durada mínima dels contractes de lloguer fins als sis anys, i la seva pròrroga fins a quatre anys. També aposten per eliminar l'exigència d'inscripció registral del contracte d'arrendament per garantir-ne la durada mínima en cas de pèrdua o resolució del dret de propietari arrendador o en el cas de transmissió de l'habitatge a un tercer.El col·lectiu sosté que la llei del 2013 "ha fet més precari el mercat del lloguer mitjançat l'estandarització de contractes de durada insuficient per dotar el domicili familiar de la mínima estabilitat necessària, posant en risc el nucli essencial del dret constitucional a un habitatge digne".El secretari de la Junta de govern de l'ICAB, Jesús Sánchez, ha recordat que la Llei de 2013 tenia l'objectiu d'incentivar el mercat de lloguers, amb vocació conjuntural en un moment de crisi en què l'oferta era reduïda i els actius immobiliaris en poder de les entitats financeres no estaven sent destinats a cap ús. Amb tot, ha alertat que "el seu manteniment està contribuint a agreujar la problemàtica de l'accés a l'habitatge i està posant en risc l'eficàcia d'aquest dret constitucional".Per acabar amb aquesta problemàtica, l'advocacia aposta per incorporar la regulació de l'arrendament d'habitacions, especialment el destinat a habitatge, per garantir la protecció jurídica del Títol II de la LAU. També ha proposat que es millori la regulació dels arrendaments turístics per excloure qualsevol tipus de cessió temporal –sigui totalment o parcialment— d'aquest tipus de contractes. A més, també defensa que cal incorporar un últim grup de persones amb dret a l'habitatge en cas de mort de l'arrendatari (després del cònjuge i parents del difunt) amb dret a la subrogació per un any o pel temps que falti per acabar el contracte.El preu del lloguer de l'habitatge a Catalunya va augmentar el 2017 un 10,3% mentre que la mitjana espanyola de la pujada va ser del 8,9%.

