ENQUESTA Vols que Felip VI presideixi la inauguració dels Jocs Mediterranis?

Aquest divendres es dona el tret de sortida als Jocs Mediterranis Tarragona 2018. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va confirmar la seva assistència a l'acte que tindrà lloc al Nou Estadi i va assegurar que també hi seria Felip VI. Aquest dimarts, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va tornar a insistir que encara no hi havia confirmació oficial però que la voluntat i les intencions de l'organització és que pugui presidir l'acte d'inauguració. La inauguració podria ser la primera trobada entre Quim Torra, president de la Generalitat, Pedro Sánchez i Felip VI.

