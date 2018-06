FiraTàrrega 2018 posarà la mirada en «rellegir i reivindicar l'espai públic»

La Compagnie Lucamoros serà l’encarregada d'inaugurar FiraTàrrega 2018 amb La Tortue de Gauguin, un espectacle "poètic i visual" que es podrà veure al parc de Sant Eloi. La fira tindrà lloc del 6 al 9 de setembre i comptarà amb 50 espectacles provinents de 8 països, on hi destaquen 30 estrenes absolutes a l’Estat. FiraTàrrega posarà enguany la mirada en "rellegir i reivindicar l'espai públic".Al conjunt de la programació hi ha un 52% de companyies catalanes, un 18% de la resta de l’Estat i un 30% d’internacionals. Seran un total de 50 propostes de 45 companyies, que tindran lloc en diversos espais públics i sales de la ciutat. "Estem apostant per menys però per més qualitat i amb formats estem creixent amb grups més grans i peces més fortes", ha ressaltat Jordi Duran, director artístic de la mostr.Pel que fa a la idea de rellegir l'espai públic, actualitzar la mirada, entendre i celebrar el carrer, Duran ha assenyalat que sempre han estat arts de carrers, però ha reconegut que "el què ha passat aquest any ha marcat una manera de fer i viure el carrer". Per això, ha indicat que busquen "entendre l'espai que trepitgem des d'altres temes i disciplines que eixamplen les possibilitats de les arts escèniques com la inclusió, la identitat, territori i memòria".A banda de la proposta inaugural de la Compagnie Lucamoros –una peça d'arts visuals amb una estructura vertical de 9 metres, amb sis pintors, una actriu i música en directe–, la programació compta amb la companyia Adhok, que estrenarà a l'Estat la seva trilogia d’espectacles que reflexionen sobre la joventut i la vellesa; Joan Català presentarà 5.102 m/s un treball en procés que es convertirà una peça de carrer i una altra de sala a partir de 2019; els polonesos Teatr KTO amb Peregrinus; la companyia anglesa Chameleon que portarà els espectacles Of Man and Beast i Witness This.Altres noms són Les Impuxibles i el seu primer espectacle de carrer Painball; la proposta de Toti Toronell i Pere Hosta amb Escargots on fusionen els seus universos creatius; Hui Basa amb Tha Tzpar; Humanhood i la breu peça de dansa Orbis; la companyia basca de dansa contemporània La Sala també visitarà Tàrrega; així com l'espectacle Espera de la Companyia de Circ 'eia' o el Colectivo Ameno que presentarà Saunterer, una performance itinerant que es pregunta sobre la possibilitat de fugir d’un món homogeni en què la realitat es confon amb el capitalisme.FiraTàrrega ha convidat 16 espectacles internacionals, d'entre els quals destaquen les propostes mexicanes i xilenes. Es presentaran cinc creacions mexicanes: Ohtli, òpera prima de Claudia González; Mexicatas, a partir d’una dramatúrgia original de Sergi Belbel; Antonio Zúñiga i Melina Pereyra (Chroma Teatre), amb Prácticas de vuelos para acabar en el olvido; Sin Ítaca de Pendiente Teatro i Eduardo Bernal, i La Brisa de Teatro Línea de Sombra.En referència a Xile, dues joves directores d'aquest país debutaran a FiraTàrrega. La primera és Carolina Díaz amb Correo (Proyecto Correo) i Pilar Ronderos, de la companyia La Laura Palmer, amb Hija de Tigre. Altres espectacles que ha remarcat Jordi Duran són Diana Coca, que presenta Corporeïtats al límit; John Fisherman a #moneyforfree i el projecte Bailar el agua, que serà una experiència escènica que presentaran per a persones amb discapacitat intel·lectual severa.Rosa Maria Perelló, alcaldessa de Tàrrega, ha recordat que serà la darrera programació de Jordi Duran a FiraTàrrega després de vuit anys de direcció artística. "Serà la seva última proposta per ara, per aquesta etapa, perquè la vida està plena d'etapes i aquesta primera etapa clou el 2018". De fet, al maig FiraTàrrega va obrir la convocatòria del concurs per a la nova direcció artística del certamen.La nova direcció tindrà una durada màxima de cinc anys, tres anys inicials més dos anys renovables. Per a la resolució del concurs, que es durà a terme al mes de novembre, es crearà una comissió tècnica de valoració, que serà l'encarregada d'avaluar els projectes presentats. L'actual director artístic de FiraTàrrega ha acumulat dues direccions artístiques, de quatre anys cadascuna.

