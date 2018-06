Torra i Puigdemont es reuneixen a Berlín en ple debat sobre la presència del rei a Catalunya

Quim Torra i Carles Puigdemont es reuneixen aquest dijous a Berlín per segona vegada des que el president de la Generalitat va assumir el càrrec. Damunt la taula hi haurà els primers passos del Govern, la situació judicial de Puigdemont -l'extradició està pendent de la decisió definitiva per part de la justícia alemanya- i la visita que farà Felip VI per inaugurar els Jocs del Mediterrani a Tarragona. La presència de Torra en aquest acte està en l'aire després que s'hagi descartat una reunió entre el monarca i ell.Lluny queden, de fet, els dies en què qualsevol visita del monarca constava en les agendes de tots els dirigents polítics del país, també els independentistes. El discurs del 3-O, en el qual va avalar la repressió i va anticipar la posada en marxa de l'article 155, perviu en la memòria dels dirigents sobiranistes. Les dues principals autoritats del país mentre durava la intervenció de l'autonomia, Roger Torrent i Ada Colau, no van assistir a la recepció que va fer el monarca pel Mobile World Congress, i la tensió entre Torrent i Felip VI durant el sopar protocol·lari va ser més que evident. El president del Parlament no assistirà divendres a la inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona.L'opció que Torra faci el mateix segueix oberta. El president ha enviat una carta conjunta amb Puigdemont i Artur Mas en la qual reclama al monarca obrir un període de negociació per tancar la ferida del discurs del 3-O, i de passada li reclamava una reunió aprofitant la visita a Catalunya. Aquesta cita, però, no es produirà: el govern espanyol no l'autoritza amb l'argument que les qüestions polítiques urgents ja s'abordaran en la trobada Torra-Sánchez. "Volem diàleg o no volem diàleg?", es preguntava el president de la Generalitat a través de Twitter un cop conegut el veto.L'equip del dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) assegura que la decisió sobre la presència de Torra en la inauguració dels Jocs del Mediterrani encara no està presa. Demà acabarà de perfilar l'agenda amb Puigdemont en una cita que mantindran a Berlín, la segona que tenen des que va assumir el càrrec el 12 de maig. El president a l'exili és partidari que no hi hagi cap contacte institucional entre la Generalitat i la monarquia i, de fet, diputats de JxCat van criticar al seu dia Torrent per assistir al sopar del MWC.

