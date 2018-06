VÍDEO L'empresa que recull les deixalles a Mataró barreja la brossa reciclada

FCC, l’empresa que s’encarrega de la recollida de la brossa a Mataró, barreja les diferents fraccions en el moment de fer la recollida, segons informa Tot Mataró . Aquesta és la denúncia que queda patent al vídeo que ERC i Capgròs han fet públic i en el qual el camió que recull els residus dels contenidors de la plaça de Cuba aboca allà mateix el paper provinent de la fracció blava i els residus de rebuig.

El vídeo posa de manifest, segons el partit republicà, que “els ciutadans, que s’esforcen en reciclar, que creuen que aquest esforç val la pena, que cal lluitar junts per la sostenibilitat se senten avui traïts i enganyats per FCC i per l’Ajuntament”.

FCC és l’empresa adjudicatària per un termini de vuit anys del servei de recollida de brosses a la ciutat. ERC recorda com el 2016 se li va millorar el contracte i es pregunta “com és posible que les auditories de qualitat del servei no detectessin ni una sola d’aquestes males pràctiques?".



