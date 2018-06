Nova inspecció a un escorxador d'Osona per les falses cooperatives

Inspecció de treball a l'escorxador. Foto: Josep M. Montaner

Una aturada a l'escorxador de l'Esquirol el maig passat. Foto: Josep M. Montaner

Nova inspecció de Treball a un escorxador de la comarca d'Osona. Inspectors, acompanyats per una dotació de Mossos d’Esquadra, han entrat aquest matí a l’escorxador Patel (grup Vall Companys) a l’Esquirol per comprovar si hi ha falses cooperatives.De fet, aquesta empresa ja estava denunciada -com Le Porc Gourmet- pels sindicats per incomplir la llei de cooperatives. En el cas de l’escorxador de Santa Eugènia ja han rebut la visita d’Inspecció de Treball en dues ocasions.Tal com havia publicat el maig ja es van produir algunes aturades per reclamar els seus drets laborals. Sobretot els del torn de la tarda que pertanyen a la cooperativa Copergo , amb seu a Vic. Els del matí tenen contractes temporals. Els de la tarda, doncs, reclamen tenir dret a vacances, pagues extra i un sou digne, entre altres.La problemàtica de les condicions laborals del sector carni a Osona va esclatar amb l’escorxador Esfosa i s'ha escampat com una taca d'oli. Va estendre’s cap Santa Eugènia de Berga, amb Le Porc Gourmet, i ara ha arribat a L’Esquirol. Totes tres eren assenyalades per Càrnies en Lluita i els sindicats com a empreses que contracten falses cooperatives.

