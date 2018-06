Laura Pérez, nova secretària general de Podem Barcelona

La candidatura de la regidora de Barcelona Laura Pérez ha guanyat les primàries a la secretaria general de Podem Barcelona amb un 50,40% dels vots, segons han anunciat aquest dijous en roda de premsa el secretari d'organització de Podem Catalunya, Jaume Durall, i la secretària de Moviment Popular i portaveu de Podem Catalunya, Conchi Abellán.En una roda de premsa recollida per Europa Press, Durall ha explicat que la participació en les primàries de Barcelona ha estat de 640 inscrits (58%) i la candidatura de Pérez Cuidem-nos ha obtingut 313 vots, per davant de la candidatura d'Ana María Sánchez -Som Podem-, que ha obtingut 199 suports (32%), i Camilo Ramos, que ha obtingut 109 sufragis (17,5%).Pérez concorria a aquestes primàries amb la voluntat de posar a Podem Barcelona l'accent municipalista que no va veure en l'anterior direcció, liderada per Marc Bertomeu, perquè el partit desenvolupi la seva funció a la ciutat i tingui més pes a Barcelona en Comú. La nova secretària general dirigirà un Consell Ciutadà Municipal de 27 membres: nou s'han escollit directament en els cercles perquè tinguin representació en l'òrgan de direcció i 18 han sortit de les llistes d'aquestes primàries.El sistema electoral intern de Podem (Desborda) permet que els inscrits votin directament els membres de les llistes de les direccions de l'organització perquè les diferents candidatures que es presenten puguin tenir representació en consells ciutadans. Així, dels 18 membres escollits en les primàries del Consell Ciutadà Municipal de Barcelona, 13 pertanyen a la llista de Pérez, tres a la de Sánchez i dues a la de Ramos.Aquesta és la primera de les dues onades d'eleccions primàries en els municipis que Podem fa a tot l'Estat. La segona serà després de l'estiu i, en aquesta ocasió, a Catalunya, s'han celebrat els processos interns a les capitals de província, ciutats grans i en aquelles en les quals ja hi havia una estructura per organitzar-les.Aquestes han estat la primeres eleccions primàries de Podem a Catalunya en les quals s'ha requerit als inscrits validar-se amb el DNI abans de participar en el procés. S'han verificat amb el document d'identitat 2.532 inscrits, dels quals han votat 1.824.Preguntat pel desajustament entre persones verificades i els participants, Durall ha argumentat que s'han fet "diverses campanyes" sobre la verificació perquè és un procés nou, i hi havia més gent assabentada.Aquesta verificació a través del DNI ha afectat a la participació, que a Barcelona ha estat de 640 inscrits quan 1.813 que van votar en les últimes primàries en les quals es va imposar Bertomeu.Les primàries s'han celebrat a totes les capitals de demarcació catalanes i a Tarragona s'ha alçat amb la victòria la candidatura d'Hermán Pinedo -166 (55,33%)-. A Lleida s'ha imposat la candidatura de Josep Maria Torres -16 (61,54%)- i a Girona també es presentaven dues candidatures i la de Cheikh Tourad Dioum Diallo ha guanyat amb 19 vots (59,38%).

