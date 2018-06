El director d'«eldiario.es», imputat per destapar el cas Cifuentes

Ignacio Escolar, director d'eldiario.es, i Raquel Ejerique, cap de Política Social del mateix diari, han estat imputats per "descobriment de secrets" després de destapar el cas Cifuentes, que va acabar amb la dimissió de la ja expresidenta de la Comunitat de Madrid arran de l'escàndol del màster -i la posterior filtració d'unes imatges en què apareixia robant productes cosmètics -. Tal com explica eldiario.es , el jutge d'instrucció del jutjat número 29 de Madrid ha admès a tràmit la querella de l'exdirigent popular i els ha citat per entregar-los en mà l'escrit que va presentar contra ells. La Fiscalia no aprecia cap delicte en la pràctica periodística d'Escolar i Ejerique, però vol conèixer l'origen de la informació.També ha estat citat el professor de la Universitat Rei Joan Carles Salvador Perelló, també per "descobriment de secrets". Així, el ministeri fiscal vol conèixer exactament qui va accedir al sistema de la universitat i com es va tramitar tota la filtració.

