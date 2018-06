​Ensenyament negociarà amb els ajuntaments l'aportació a les escoles bressol

El Departament d'Ensenyament obrirà una taula de negociació amb l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació Catalana de Municipis (FCM) per mirar d'establir quin és el ''cost real'' de la plaça de 0 a 3 anys a les escoles bressol públiques.En una visita a Agramunt (Urgell), el conseller Josep Bargalló, ha explicat que els estudis que ara tenen són antics i cal determinar quina ha de ser la part proporcional que ha d'aportar el Departament tenint en compte que hi ha unes sentències judicials que ara estan al Tribunal Suprem i que s'hauran de complir ''tot i que fan referència al passat''.Bargalló confia que hi hagi un acord, tant amb els ajuntaments que al seu dia van denunciar el Departament quan va deixar d'aportar finançament per aquestes places com amb els qui no ho van fer. El conseller espera que passi per ''planificació de futur'' ja que si tots els ajuntaments reclamen el que no s'ha aportat econòmicament en el passat no hi haurà diners al pressupost.Després d'anunciar-ho ahir dimecres a preguntes del PSC en la sessió del Parlament, Josep Bargalló ha insistit aquest dijous novament que Ensenyament ''torna a sentir-se plenament corresponsable en la planificació i finançament de les places públiques de 0 a 3 anys''. En aquest sentit, ha concretat que volen parlar amb els ajuntaments per explicar-los que són conscients que aquests darrers anys s'havia ''deixat de fer el que havíem fet i que ara cal posar-se d'acord per solucionar-ho''. El conseller d'Ensenyament és partidari de fer-ho mitjançant un ''compromís ferm de futur'' ja que hi ha sis sentències que obliguen a la Generalitat a pagar el que s'havia deixat de finançar ''que no totes són iguals''.Bargalló creu que tots els ajuntaments tenen dret a reclamar el que no se'ls ha abonat en un passat, tant els que han anat per via judicial com els que no ho han fet, per això plantejaran a l'ACM i la FCM ''una solució conjunta per tots'' tot i que caldrà veure la resolució del recurs de cassació que hi ha al Tribunal Suprem sobre aquesta qüestió. Això no obstant, el conseller ha assegurat que ha tingut contactes amb ''responsables polítics d'alt nivell'' i sembla que ''tots estan d'acord en prioritzar una solució que garanteixi la planificació futura''.En un altre ordre de les coses i en relació a les demandes sindicals de reducció d'hores per als professors majors de 55 anys, el conseller Bargalló ha assenyalat que amb el pressupost prorrogat que hi ha actualment no podrà ser possible i que caldrà veure els comptes de l'any que ve per calcular les possibilitats que hi ha. Quan hi hagi el nou pressupost plantejaran als sindicats mesures de millora de la situació del professorat i l'alumnat i s'espera arribar a un acord sobre quines es prioritzen.El conseller ha explicat que el curs vinent començarà amb uns 800 professors més a tot Catalunya, que inicialment no estaven al pressupost, però que són necessaris i s'hauran de contractar i pagar a través d'un fons de contingències de Presidència, perquè el Departament no té finançament.

