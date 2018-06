JxCat defensa que Torra no ha de «ploriquejar ni suplicar» un gest de Felip VI

Després que el rei Felip VI hagi rebutjar reunir-se amb el president Torra coincidint amb la inauguració dels Jocs Mediterranis a Tarragona, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha constatat que no es pot "ploriquejar" ni "suplicar" cap "petit gest" del rei cap als catalans ni cap al seu Govern . Pujol ha convidat el monarca a parlar "de tu a tu amb Catalunya", però ha insistit que "els catalans no hem d’anar a somicar una resposta ni un gest que es pugui interpretar de qualsevol manera en un acte públic i de la dimensió que tindrà l’obertura dels Jocs Mediterranis".Des de Valls, on s’ha celebrat la reunió del grup parlamentari de JxCat, el seu portaveu adjunt ha defensat aquest dijous una posició de "diàleg i mà estesa". Tot i això, Pujol s’ha mostrat poc optimista davant una possible resposta del rei, a qui ha reclamat que rectifiqui el seu discurs del 3-O. El grup parlamentari garanteix que donarà suport "absolut i unànime" a la decisió que prengui el president.El portaveu adjunt de JxCat ha recordat que el president Torra està esperant una resposta del rei, però ha admès que temen que no n’hi haurà. "Felip VI té una al·lèrgia molt notable a expressar-se, a parlar i a desfer el cabdell que va fer ell tot sol el 3-O, quan ens va amenaçar i va avalar els que ens havien pegat, i encara no ha rectificat", ha etzibat.D’altra banda, la reunió del grup parlamentari celebrada al Convent del Carme de Valls també ha abordat la possible confecció de les llistes municipals del PDECat sota les sigles de JxCat . Segons Pujol, el grup ha fet una reflexió "molt oberta" sobre la necessitat de mantenir viu "l’espai de centralitat" que, diu, representa la formació.Eduard Pujol ha recordat que el PDECat, "amb tota la seva força i implantació", i els independents que van sumar-se "a la llista del president" van unir-se perquè el país demanava "una eina de transformació potent que ocupés la centralitat política”". Segons el portaveu de JxCat, ara han de ser capaços de consolidar "aquesta centralitat i eina potent de transformació que ens ha de portar a la República".

