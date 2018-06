Video Instan, estructura d'estat

Video Instan Foto: Albert Alcaide

Video Instan Foto: Albert Alcaide

No hi puc fer més. Les altres m’interessen bastant menys, les percebo com una construcció externa i interessada, una manera de parlar i d’anomenar poc creïble, com poc creïble és tot (o quasi tot) el que avui en dia identifiquem amb el camp semàntic “estructures d’estat”, tan connotat políticament. Les estructures d’estat que de veritat m’importen tenen a veure amb el coneixement, el bagatge, la transmissió de cultura i de saviesa, cadascú la seva, la que li interessi, la que l’elevi, la que el completi. Per mi, Video Instan és una estructura d’estat.Aquell videoclub immens on ho tenen tot, on conserven els VHS com un tresor perquè és un tresor, perquè hi ha pel·lícules que no s’han editat mai en DVD ni en Bluray i si algú les vol veure només existeixen en aquest suport vetust i encantador. L’arxiu de referències de Video Instan, de 45.000 referències en lloguer, és una barbaritat, un patrimoni a protegir i a potenciar. Fa molts anys que conec l’Aurora Depares i els seus pares, els propietaris del negoci. Quan dic molts anys vull dir molts anys. Part de la meva educació i creixement cinèfil es deu a les hores passades a Video Instan remenant pel·lícules i decidint quines m’enduia a casa.Inclús avui, en què per veure una pel·lícula te la pots descarregar il·legalment, veure-la a Youtube o en alguna plataforma tipus Filmin i Netflix o coses així. Encara avui, sí, encara avui caminar envoltat de cinema és una experiència valuosa, un enriquiment intangible. De videoclubs en queden pocs, molt pocs. Entenc que és llei de vida, el temps evoluciona, hi ha coses que t’agraden més i d’altres menys. Aquesta és una de les que pots arribar a comprendre i a entendre. Encara que et dolgui.És el pioner, la bèstia parda, el pare de tots els altres. Quan el gran Jenaro Depares va obrir-lo, a principis dels anys vuitanta, tot era atreviment, tot era arriscar-se i experimentar. Són ja molts anys els que han passat i de tant empastifar-se amb la paraula “reinvenció” un acaba esgotat. No és aquest el cas de l’Aurora, sempre activa, sempre amb idees, sempre amb ganes de fer sobreviure el seu estimat negoci. Les institucions l’han ajudat poc, francament, bones paraules, copets a l’esquena: “Ui, sí, quina bona idea, que tinguis molta sort!”. La xarxa de Biblioteques li va donar un cop de mà, això sí, i n’està agraïda. Una exitosa campanya de micromecenatge ha sigut l’energia i la gasolina per a tirar endavant l’atreviment.ningú sap a ciència certa qui els determina, per què i quins beneficis suposa. No hi ha cultura de patrimoni, un té la sensació que hi ha coses fonamentals i elementals que no s’entenen prou bé. Perquè no entendre que hi ha comerços, cinemes, teatres i edificis que han de romandre perquè són essència de la ciutat és realment no entendre res de res.–desorbitat vol dir desorbitat– ha sigut el cop de timó definitiu. Video Instan es muda i canvia de pell. A principis de juliol obrirà el Video Instan Cafè Cinema al carrer Viladomat amb Rosselló. Serà un nou negoci, que mantindrà la personalitat de l’antic –el lloguer i la venda de pel·lícules– i potenciarà noves personalitats: les presentacions de pel·lícules –en els últims temps ja és un dels nous puntals- els cursos –l’ESCAC ja ha confirmat– i la consolidació de la marca de fàbrica Video Instan, d’una manera de ser i d’entendre el cinema.una zona més jove, a tocar de l’Escola Industrial i el Clínic. Està contenta i il·lusionada. Hi haurà una cafeteria, que segur que ajuda a fer caliu i a captar nous públics i, atenció, una sala de cinema amb trenta-dos butaques que es poden apadrinar. Ja n’hi ha setze que ho estan –l’ESCAC, el D’A, Filmin, A Contracorriente, Tri Pictures...– i la resta esperen padrí. La sala tindrà esperit polivalent i moltes ganes d’acollir idees, cinefòrums, cicles temàtics i sobretot pel·lícules. Cine, cine, cine, cine, més cine per favor, que tota la vida és cine i els somnis cine són. Ho cantava Luis Eduardo Aute ja fa uns anys. M’ho vaig prendre al peu de la lletra.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)