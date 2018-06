El risc d'incendis forestals s'intensificarà al final de l'estiu

Dues unitats de les ADF, a Bellaterra. Foto: Albert Segura

El departament d’Interior adverteix que la campanya d’incendis forestals podria endurir-se de cara al tram final de l’estiu. Les pluges de les darreres setmanes han servit per rebaixar el perill imminent a gran part del territori a curt termini, però ha fet aflorar una vegetació que s’anirà assecant durant els mesos de juliol i agost, i que seran combustible al final de la temporada. Amb tot, el departament ha reforçat amb 850 contractacions la campanya forestal, i es calcula que les zones més sensibles es localitzaran al nord i al sud de Catalunya per la baixa precipitació.La campanya d’aquest any s’ha retardat lleugerament gràcies a les pluges que el país ha rebut en les darreres setmanes, però tot i això es demana no baixar la guàrdia en cap moment: “La pluja ens ha ajudat a fer front a un inici d’estiu bo de cara a possibles incendis, però aquesta vegetació que ara surt verda, a finals d’estiu pot ser combustible, i ens pot perjudicar a finals d’estiu”, ha advertit el conseller d’Interior, Miquel Buch.No obstant, la situació de sequera de la qual veníem abans de les pluges no ha marxat a les comarques del sud de Catalunya ni a l'extrem nord del país, concretament a l’Empordà, i en aquestes zones el vent pot agreujar la situació. Així, el litoral de la regió de Terres de l’Ebre, Tarragona i Girona nord són les àrees més sensibles, i de fet on la campanya està començant, amb incendis com Llançà, Reus, Pallaresos i Freginals dels darrers dies.Per això, la campanya d’enguany s’afronta amb els instruments disponibles i el treball conjunt dels serveis d’emergències estesos pel territori, tant professionals com voluntaris. “Entre els dies 4 i 18 de juny s’ha procedit a iniciar la relació contractual amb 850 persones per aquest estiu”, ha expressat Buch. Totes elles s’han format a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), a Mollet del Vallès, per assumir les rutines de reforç a la campanya forestal.Pel que fa a mitjans aeris, el departament disposa de 37 unitats, dels quals 25 helicòpters i 12 avions. A més, el departament d’Agricultura ha començat aquest any a utilitzar drons per fer les tasques de vigilància aèria a través de càmeres tèrmiques: “Vuit de cada deu incendis tenen una causa antròpica, per això tota prudència és poca, i cal la col·laboració de tota la ciutadania”, ha advertit la conseller d’Agricultura, Teresa Jordà.Per aquesta campanya es disposa de 600 Agents Rurals, enginyers forestals i efectius del Servei de Prevenció d’Incendis, a més de la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Es preveu que tant Interior com Agricultura detallin en les properes setmanes de quina manera es concreta el reforç de cara a la campanya d’estiu en cada demarcació de Catalunya.

