El coordinador de Mossos per la República es nega a declarar i denuncia que li han requisat els mòbils

El coordinador de Mossos per la República s'ha negat a declarar a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona en una investigació oberta per un suposat delicte d'incitació a l'odi. A la sortida, Albert Donaire ha criticat que la Guàrdia Civil li ha requisat els mòbils "il·legalment" perquè no comptaven amb una ordre judicial."Jo no m'amago de res, si volen mirar les meves xarxes socials són públiques", ha dit l'agent. La seva advocada ha anunciat que compareixeran a la causa oberta a un jutjat d'Olot i que denunciaran la vulneració de drets a la intimitat i al secret de les comunicacions.L'origen de la investigació és un vídeo que l'agent va penjar denunciant que un vigilant de seguretat de l'Aeroport de Girona se li havia encarat per parlar en català. A partir d'aquí, també analitzen les piulades i interaccions contra l'actuació policial de l'1-O.Donaire critica que la Guàrdia Civil també li ha intentat agafar les empremtes dactilars com a un detingut tot i que només l'han citat a declarar com a investigat.

