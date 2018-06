La Fiscalia demana processar Rato per cobrar 835.000 euros en comissions de Bankia

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al magistrat Antonio Serrano-Arnal que conclogui la investigació relativa als contractes de publicitat de Bankia i doni el primer pas per asseure al banc dels acusats l'exvicepresident del Govern central i expresident de l'entitat, Rodrigo Rato, pel delicte de corrupció en els negocis davant el presumpte cobrament de més de 835.000 euros en comissions irregulars.La fiscal Elena Lorente sol·licita que el titular del Jutjat d'Instrucció 31 de Madrid continuï el tràmit de procediment abreujat -previ pas a l'obertura de judici oral- d'aquesta peça separada de la investigació sobre el presumpte origen il·lícit del patrimoni de Rato, pels contractes de publicitat signats entre 2010 i 2011 i dels quals va cobrar "comissions freturoses de justificació" a través de la seva societat Kradonara.Segons el seu relat dels fets, l'exdirector gerent del Fons Monetari Internacional (FMI) es va servir "d'íntims col·laboradors" com Miguel Ángel Montero, a qui va introduir a l'entitat com a assessor extern, la seva secretària personal Teresa Arellano i el seu amic i "home de confiança" José Manuel Fernández Norniella, llavors vicepresident i conseller de Bankia "Tots ells van constituir un autèntic grup de pressió dins de l'entitat financera i van actuar com a nucli dur a les ordres i en benefici últim de Rodrigo Rato", puntualitza la fiscal i precisa que Kradonara va ingressar comissions emmascarades com a prestació de serveis de 474.000 euros en l'exercici del 2010 i 360.608 el 2011.

