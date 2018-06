L'alcaldessa de Berga, inhabilitada sis mesos per no retirar l'estelada

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha estat condemnada pel jutjat de Manresa a sis mesos d'inhabilitació i tres més de multa amb una quota diària de sis euros per no haver despenjat l'estelada de la façana de l'Ajuntament. El delicte pel qual estava acusada és el de desobediència. La sentència no és ferma i Venturós encara pot recórrer.Tot i això, segons ha pogut saber, Venturós desobeirà i continuarà com a alcaldessa. La decisió es va prendre ahir al vespre en una assemblea d'urgència davant la imminent sentència que s'ha conegut aquest dijous.Segons la jutge, resulta provat que Venturós no va despenjar l'estelada, encara que se li va notificar diverses vegades, i que ella va optar per una "mera inactivitat o passivitat davant de l'ordre legítima rebuda per part de la Junta Electoral" en les dues campanyes electorals del 2015. A més, prossegueix, també va manifestar directament, en el seu interrogatori durant el judici, que faria "cas omís" a tot allò que vingués dels tribunals i jutjats espanyola.Per això, considera que els fets son "constitutius d'un delicte de desobediència comès per autoritat pública", tot i que li imposen la pena mínima. Pel que fa a les costes processals, també les haurà d'assumir Venturós. El judici contra l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), per haver-se negat a retirar l'estelada de la façana de l'Ajuntament durant dues convocatòries electorals el 2015, va celebrar-se el passat 21 de maig . Montse Venturós s'enfronta a sis mesos d'inhabilitació i a una multa de 540 euros per no haver despenjat l'estelada del balcó de l'Ajuntament de Berga les eleccions del 27 de setembre de 2015 i les generals del 20 de desembre de 2015. En sortir de la vista oral, on va denunciar que l'havien sotmés a un judici polític, Venturós va apuntar ja a la possibilitat de desobeir una eventual inhabilitació.En fase d'instrucció, Venturós va plantar el jutge el 5 d'abril i el 17 d'octubre de 2016. Quan va ser posada a disposició judicial el 4 de novembre d'aquell any, va defensar davant del magistrat la decisió de no retirar la bandera estelada del consistori perquè "en aquest cas l'Ajuntament tenia un mandat claríssim que era mantenir l'estelada al balcó de l'edifici consistorial". Més tard, la causa va arxivar-se. Encara que aquesta va ser una decisió que la fiscalia va recórrer a l'Audiència de Barcelona i que va acabar desembocant en el judici del passat mes de maig al Jutjat Penal número 2 de Manresa.La fiscalia va mantenir el 21 de maig la petició de 540 euros de multa i mig any d'inhabilitació per un delicte de desobediència, mentre que el seu advocat defensor Benet Salellas va demanar-ne l'absolució.El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha criticat la sentència i ha fet costat a l'alcaldessa. "És una mostra més que els problemes polítics a l'estat espanyol s'han deixat durant massa temps en mans dels jutges", ha afirmat, després de visitar les instal·lacions del Port de Barcelona acompanyat del seu president, Sixte Cambra. Segons Aragonès, "quan la justícia ha d'atendre a discrepàncies polítiques, s'acaba malament".Per això, ha demanat que "es tregui la política dels tribunals, sigui dels jutjats de Berga o Manresa o del Tribunal Suprem". Sobre la possibilitat que Venturós desobeeixi la sentència, el vicepresident de l'executiu català ha dit que respectaran "les decisions que cadascú prengui". "Fem costat a l'alcaldessa de Berga", ha dit Aragonès, que ha insistit que des del Govern no estan d'acord amb la decisió judicial.

Sentència del TSJC a l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)