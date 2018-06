Els jutjats de la demarcació de Barcelona alerten de «greus» problemes estructurals

Els jutjats de la demarcació de Barcelona es troben en una situació preocupant. No només per la sobresaturació de les causes que cada dia s'hi acumulen, tal com ha explicat el president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio, sinó també per tot un seguit de problemes estructurals que ha qualificat com a "greus". Entre algunes de les principals mancances, ha exposat la falta d'espai i l'edifici pendent a l'Audiència de Barcelona, així com humitats en altres jutjats de la demarcació o, a l'edifici de Martorell, on "ha caigut una part del sostre" de la sala de govern."Les condicions de les instal·lacions no són les adequades pel servei públic de l'administració de justícia", ha afirmat. Davant d'aquest escenari, ha dit, ja s'ha informat de la situació el nou executiu català, amb qui ha dit que properament es reunirà. Amb la consellera Ester Capella, ha precisat, espera tractar tots aquests aspectes d'infraestructures, així com també la "preocupació per reforçar" els jutjats amb més magistrats i personal.Més enllà d'aquí, però, també ha interpel·lat el nou govern de Pedro Sánchez a continuar la línia de promeses dels seus predecessors. "El ministre Catalá va dir que el Ministeri de Justícia volia crear, el proper any, 75 noves places judicials, i d'aquestes moltes serien places de l'Audiència", ha explicat Recio. En aquest sentit, ha dit, espera "que el nou equip ministerial mantingui el compromís" i els jutjats catalans puguin comptar amb aquestes noves places que, en realitat, ha dit, ja existeixen perquè s'estan cobrint a través d'una comissió de serveis.El nombre d'assumptes que cada any arriba als jutjats és preocupant, també, per l'acumulació i la manca d'efectius per arribar a resoldre'ls en els terminis desitjats. En aquest sentit, ha recordat el president de l'Audiència, durant anys s'ha treballat per una major especialització dels òrgans judicials, tot i que actualment hi ha greus mancances, per exemple, en els jutjats de violència de gènere, on els casos s'han de tractar amb gran sensibilitat.La saturació es troba tant en els òrgans civils, en els penals, com en els de primera instància, i per això en alguns casos s'han de realitzar moviments itinerants. La petició, doncs, passaria per un increment de la plantilla de places, que Reció ha concretat en una més a la secció 21 de l'Audiència per a qüestions penals, i nou per a qüestions civils. D'aquesta manera, alguns tribunals podrien optar a la cinquena plaça, i altres a la sisena.Per altra banda, també considera que els òrgans de la demarcació s'haurien de reforçar. Malgrat que és una "petició de mínims", ha dit, aposta per augmentar una plaça a Arenys de Mar, una a Vic, una a Vilanova i la Geltrú, una a Sant Feliu de Llobregat, quatre a Barcelona, una a Badalona i una a Terrassa, en primera instància, així com cinc a Barcelona i una a Terrassa pel que fa als penals, quatre a Barcelona i una a Terrassa, pel que fa als socials, i una a Barcelona als tribunals administratius.Recio també veu necessari "començar a funcionar amb solucions extrajudicials". Això és, principalment, la mediació que ja s'efectua des dels col·legis d'advocats i l'administració, i que ajudaria a minimitzar els judicis. "La litigiositat que hi ha a Espanya és molt superior a la que hi ha en qualsevol altre país europeu", ha afirmat. Això és una mostra, per una banda, "que la ciutadania confia en la justícia", ha dit, tot i que finalment acaba amb una lectura negativa: "No tenim capacitat per donar resposta".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)