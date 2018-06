Borrell aposta per estudiar l'opció de crear centres de migrants fora de la UE

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea (UE) i Cooperació, Josep Borrell, considera que cal estudiar la proposta europea de crear centres de migrants fora de la UE perquè cal explorar solucions per evitar "que la gent es tiri a la mar". En una entrevista a la Cadena Ser , ha argumentat que cal estudiar qui s'encarregaria d'aquests centres, qui els finança i amb quines garanties. De fet, ha recordat que alguna cosa similar existeix ja a Turquia, per l'acord amb la UE, i amb Líbia, en virtut d'un acord de l'anterior govern italià amb alguns grups que controlen part d'aquest "estat fallit"."Es tracta de discutir si aquesta solució, millorada, depèn de com es faci, pot contribuir a controlar uns fluxos que aniran en augment, el que no podem fer és no fer res", ha defensat. I ha remarcat que l'objectiu és "evitar que una allau de gent vagi al mar, posant en risc les seves vides" i per això trobar una solució per "retenir-los, no detenir-los". El conseller d'Afers Exteriors de la Generalitat, Ernest Maragall, va demanar dimecres a l'executiu espanyol que es desmarqués de la proposta de creació d'aquests centres.Borrell també ha deixat clar que per "allau" no es refereix a situacions com la del vaixell Aquarius, que "no és un devessall, és un cas simbòlic i, des del punt de vista quantitatiu, insignificant", sinó als "fluxos migratoris de gran intensitat" que hi pot haver entre Àfrica i la UE tenint en compte les diferències demogràfiques i de renda entre els dos continents.Això, al seu parer, és el que els governs europeus han d'estudiar com afrontar, però sense "dramatitzar", no crear "falses alarmes" o "utilitzar demagògicament". El que no es pot fer, ha recalcat, és "jugar a amagar el cap sota l'ala" i deixar la responsabilitat als estats fronterers, sinó "prendre-ho com un problema comú".En aquest sentit, ha explicat la minicimera sobre migracions convocada aquest diumenge pel president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. És més, ha defensat que aquesta convocatòria és "el resultat de la decisió" espanyola d'acollir l'Aquarius que "s'ha produït, com es pretenia, una mena d'electroxoc que ha obligat la UE a prendre's més seriosament el problema de la immigració".Davant la possibilitat que el govern italià no acudeixi a aquesta reunió, ha opinat que "seria estrany" que s'absentés d'una cita on es discutirà aquest problema. A les reunions, ha dit, "no s'imposa res", sinó que es discuteixen els problemes i es prenen o es proposen solucions.Borrell ha atribuït a "una certa posada en escena" que el ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, hagi anomenat "xarlatans" al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la República francesa, Emmanuel Macron. Això sí, creu que "no sembla la manera més raonable" de tractar-se entre responsables polítics i que cap d'ells "es mereix aquesta classe d'epítets".

