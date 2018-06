Els comuns i la CUP demanen que es garanteixi la paritat a les comissions del Parlament

Que la presència de dones al Parlament sigui efectiva a tots els nivells. Aquesta és l'exigència que han posat sobre la taula els comuns i la CUP. Si bé hi ha 58 dones diputades del 135 representants que té la cambra, un 42,9% del total, aquesta presència no es trasllada de forma igualitària a les meses i les composicions de les comissions. És per això que els dos grups interpel·laran directament al president del Parlament, Roger Torrent, perquè assumeixi aquest compromís i s'apliquin "criteris correctius" per garantir la igualtat ara que les comissions tot just comencen a caminar.La portaveu de Catalunya en Comú Podem, Elisenda Alamany, i la diputada de la CUP Natàlia Sànchez han argumentat que no cal esperar a una reforma del reglament del Parlament perquè la paritat s'imposi ja a les comissions. Com a exemple de les disfuncions que es produeixen, han mencionat la mesa de la comissió sobre la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, que està formada tota per homes, mentre que a la de la comissió d'infància totes les representants de la mesa són dones. "Reflecteixen l'estructura patriarcal i els assumptes que tradicionalment han estat atorgades a les preocupacions de les dones", ha argumentat Sànchez, que ha fet una crida a "trencar aquests estereotips" amb una correcció de la composició de les meses.Aquesta paritat, han insistit, s'hauria de donar també a l'hora de citar experts a les comissions. De fet, a la que investiga els atemptats de Barcelona i Cambrils, els grups han acordat que es garanteixi aquesta igualtat. "Aquest és el Parlament amb més dones de la història, però segueix tenint mancances per reflectir la paritat", ha afirmat Alamany.Comuns i CUP esperen que la resta de grups parlamentaris recullin el guant i es comprometin també amb l'extensió del criteri d'igualtat de gènere a tots els nivells parlamentaris. "Esperem que sigui un dels grans consensos de legislatura", han conclòs.

