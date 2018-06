L'AP-7 i la C-32, punts conflictius de l'operació sortida de la revetlla de Sant Joan

Una unitat de Trànsit dels Mossos. Foto: Albert Segura

Es demana màxima precaució amb fogueres i petards. Foto: Ajuntament de Bigues i Riells

La revetlla de Sant Joan d’aquest any es preveu una de les més intenses pel que fa a mobilitat a Catalunya. Els Mossos d’Esquadra duran a terme un dispositiu especial per garantir la seguretat a la carretera. Els Bombers, pel seu cantó, reforçaran els parcs de tot el territori, sobretot al voltant de Barcelona, per respondre a les possibles incidències vinculades, sobretot, amb fogueres i petards.“Aquest any la revetlla coincideix amb la fi de l’escola, amb un cap de setmana calorós i on preveiem molta mobilitat”, adverteix el conseller d’Interior, Miquel Buch. És per aquest motiu que a partir de divendres a les 15.00 hores es calcula que uns 515.000 vehicles surtin de l’àrea de Barcelona en direcció principalment a la Costa Brava i la Costa Daurada, una xifra que suposa un increment del 14,3% respecte l’any passat.Concretament, els punts més conflictius durant l’operació sortida es preveu que siguin l’AP-7 entre Sant Cugat i Barberà, la C-32 Nord a Mataró, i l’AP-7 a l’alçada de Maçanet de la Selva, en el seu enllaç amb la C-35. És per això que s’establiran mesures excepcionals, amb l’habilitació de carrils addicionals i invertits en espais com la GI-662 entre S’Agaró i Platja d’Aro, a la C-32 entre Palafolls i Tordera, o l’obertura del carril BUS-VAO en sentit nord per a tots els vehicles.En total, es preveu que un total de 3.197 agents dels Mossos d’Esquadra participin en el dispositiu especial de trànsit, on també es duran a terme 68 controls d’alcoholèmia i drogues. Se centraran en espais d’oci, però també a les entrades i sortides de localitats on es preveu que hi hagi una major mobilitat durant la nit de la revetlla.A banda, es reforçarà la vigilància a les principals zones d’oci del país, així com en platges, on se solen fer fogueres i festes, i les línies ferroviàries amb major afluència de viatgers durant el cap de setmana.El cap de setmana també coincideix amb l’inici dels Jocs del Mediterrani a la ciutat de Tarragona. Per aquest motiu, divendres, a partir de les 16.00 hores, s’aplicaran restriccions en diferents àmbits del voltant de la ciutat que afectaran directament al trànsit.D’entrada, s’impedirà l’accés des de l’A-7 en sentit nord a la rotonda elevada del camp del Nàstic, i només permetrà l’accés de vehicles autoritzats i autobusos. També s’impedirà l’accés des de l’A-7 cap a la mateixa rotonda, mentre que a la rotonda de l’N-340 a l’altura de l’estadi del Nàstic es tallarà la sortida en direcció A-7 Castelló-Barcelona.A banda, per tal d’avisar de les retencions que es produeixin a l’A-7, s’instal·laran dos panells mòbils de missatge variable anunciant el tall de la sortida a l’alçada de l’estadi del Nàstic, oferint com alternativa la sortida cap a El Catllar.Els parcs de Bombers de Catalunya experimentaran un reforç durant la revetlla en 172 persones, la majoria centrades a l’entorn de Barcelona, amb 40 persones a la Regió Metropolitana Nord i 31 a la Sud. “L’operatiu serà major del que és habitual, s’activaran auxiliars d’ofici forestal, es farà guàrdies de 14 hores, es preveu l’obertura de parcs de Bombers entre les 16.00 hores del dia 23 fins les 2.00 hores del dia 24, i es reforçarà el control d’Emergències i la sala central”, ha afegit Buch.Per tot plegat, es demana la col·laboració ciutadana, i que s’eviti llançar petards i coets a menys de 500 metres de zones boscoses, no llançar fanalets encesos ni coets amb paracaigudes i respectar les distàncies mínimes establertes de més de 500 metres en el cas de castells de focs.

